Люди и звери

В России проникший на кладбище медведь утащил покойника из могилы

В российском городе Комсомольске-на-Амуре медведь разрыл свежую могилу и утащил похороненного в ней человека. Ранее в России мужчина сумел отбиться от медведя, откусив у зверя часть языка.

Издание «Комсити» сообщает, что появление на местном кладбище «Старт» медведей — не редкость. Животные часто приходят туда за пищей, которую оставляют на могилах родственники умерших.

Местные работники рассказывали, что какой-то зверь уже пытался разрыть могилы, но, видимо, его вовремя спугивали. А в этот раз медведю таки удалось дорыться до похороненного человека — на месте разрытой могилы осталась лишь разодранная одежда. Тело так и не было найдено

В комментариях под этим сообщением местные жители писали, что звери «озверели окончательно». А один из интернет-пользователей сообщил, что на днях на дороге около села Сулук Верхнебуреинского района медведь убил грибника.

Материал-разоблачение о мужчине, который якобы долго пролежал в берлоге у медведя, читайте на сайте «ФАКТОВ»: «История с россиянином, прожившим месяц в берлоге после нападения медведя, оказалась фейком (видео)».

Фото с сайта «Комсити.ру».

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