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Украина

Украина закрыла мост на границе с Беларусью: что произошло

13:06 14 августа 2019 246
Мост на границе с Беларусью
Инф. «ФАКТОВ»

Со среды, 14 августа, перекрыто движение по мосту через реку Желонь на украинско-белорусской границе в Овручском районе Житомирской области. Ранее сообщалось о ремонте путепровода на пересечении проспектов Комарова и Леся Курбаса в Киеве.

Мост в Житомирской области закрыли в связи с ремонтными работами по его полному восстановлению, которые рассчитаны на два года. «Движение транспортных средств будет осуществляться по временному искусственному сооружению, которое подрядчик обустроил рядом со старым мостом», — сообщают в Службе автомобильных дорог Житомирской области.

Известно, что после восстановления мост в длину составит 79 погонных метров с габаритами проезда 9,5 метров, а также с двумя служебными проходами шириной по 75 сантиметров.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в столице на три ночи перекрывают Парковый пешеходный мост, соединяющий правый берег с Трухановым островом. Конструкцию моста укрепляют плитами.

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