Украина

В Киеве из-за ремонта на три ночи перекроют Парковый пешеходный мост: названа причина

На Парковом пешеходном мосту на Труханов остров «Киевавтодор» выполнит противоаварийные работы, укрепляя конструкцию плитами. Ремонт проведут в течение нескольких ночей (вторник-четверг), так как предстоит большой объем работы.

В ночь на вторник (с 23:00 12 августа до 10:00 13 августа) и в такое же время в ночь на среду-четверг, 14 и 15 августа, на мосту частично ограничат проход пешеходов и проезд велосипедистов.

Напомним, что часть Паркового пешеходного моста в начале августа рухнула в воду (видео). Тогда дорожники решили обследовать мостовой переход, но объявили, что в целом мост на Труханов остров для пешеходов безопасен.

«ФАКТЫ» сообщали о ремонте на Южном мосту и других объектах, из-за чего введены ограничения движения для транспорта.

Тем временем в городе намечается реконструкция трансформаторной подстанции ТП-888, которую обслуживает «ДТЭК Киевские электросети». Из-за работ по обновлению электросетей, длина которых достигает 10 километров, десяток улиц в Голосеевском районе частично перекроют до следующего лета, сообщили в горгосадминистрации.

Ограничение будет действовать с 12 августа нынешнего года до 30 июня 2020 года на таких столичных улицах: Голосеевской, Олега Кошевого, Цимбалов Яр, Уральской, Снайперской, Добрый Путь, Конотопской, Стрелковой, Максима Рыльского, в переулке Владислава Зарембы.

Компания должна обеспечить частичный проезд автомобилей и проход пешеходов в местах намечающихся работ. А после их завершения исполнитель обязан восстановить проезжую часть и тротуары.

Часто из-за ремонтов меняют маршруты общественного транспорта. На этот раз пассажирам, пользующимся ночным маршрутом троллейбуса № 91Н, нужно учесть изменения в его работе. Так, в ночь на 13 августа (с02:30 до 04:30)в связи с ремонтом контактной сети на бульваре Дружбы народов электротранспорт будет курсировать на участках:

- улица Милославская — Дарницкая площадь;

- Центральный ж/д вокзал — станция метро «Лыбедская».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Киеве ограничивали движение на развязке моста Патона. Это было связано с тем, что дорожники снимали тарое асфальтовое покрытие на проезде от моста Патона к бульвару Дружбы народов.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter