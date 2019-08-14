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Украина

Оккупанты разместят в Крыму эскадрилью разведывательных беспилотников: что об этом известно

16:25 14 августа 2019 40
Минобороны РФ закупило для Крыма беспилотники БПЛА «Форпост» для разведки и патрулирование оккупированного полуострова.
Инф. «ФАКТОВ»

Министерство обороны РФ специально для аннексированного Крыма закупило российско-израильские беспилотники «Форпост», которые планирует применять для разведки и патрулирования полуострова. Ранее в небе над Керчью возмущенные местные жители насчитали около двух десятков российских военных самолетов.

Новые беспилотники уже вошли в состав 318-го смешанного авиационного полка России.

В соответствии с заявлением российского военного ведомства, БПЛА «Форпост» предназначены для разведки и направления дозвуковых маловысотных противокорабельных ракет Х-35 и «Калибр», корабельной и береговой артиллерии и ракетных комплексов. Благодаря новой технике оккупанты рассчитывают взять под контроль «значительную часть» акватории Черного моря.

Стали известные и технические характеристики новых дронов:

  • радиус полета от оператора — до 250 км;
  • скорость — до 200 км/ч;
  • продолжительность полета без посадки — до 17 часов;
  • вес — более 450 кг.

Российские военные уверяют, что при необходимости дроны смогут патрулировать оккупированную территорию круглосуточно.

Напомним, накануне стало известно, что Украина предложила создать морской режимный район вокруг аннексированного РФ Крыма — для того, чтобы добиться запрета захода судов во все порты полуострова.

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