Украина

Оккупанты разместят в Крыму эскадрилью разведывательных беспилотников: что об этом известно

Министерство обороны РФ специально для аннексированного Крыма закупило российско-израильские беспилотники «Форпост», которые планирует применять для разведки и патрулирования полуострова. Ранее в небе над Керчью возмущенные местные жители насчитали около двух десятков российских военных самолетов.

Новые беспилотники уже вошли в состав 318-го смешанного авиационного полка России.

В соответствии с заявлением российского военного ведомства, БПЛА «Форпост» предназначены для разведки и направления дозвуковых маловысотных противокорабельных ракет Х-35 и «Калибр», корабельной и береговой артиллерии и ракетных комплексов. Благодаря новой технике оккупанты рассчитывают взять под контроль «значительную часть» акватории Черного моря.

Стали известные и технические характеристики новых дронов:

радиус полета от оператора — до 250 км;

скорость — до 200 км/ч;

продолжительность полета без посадки — до 17 часов;

вес — более 450 кг.

Российские военные уверяют, что при необходимости дроны смогут патрулировать оккупированную территорию круглосуточно.

Напомним, накануне стало известно, что Украина предложила создать морской режимный район вокруг аннексированного РФ Крыма — для того, чтобы добиться запрета захода судов во все порты полуострова.

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