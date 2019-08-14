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Оккупанты разместят в Крыму эскадрилью разведывательных беспилотников: что об этом известно
Министерство обороны РФ специально для аннексированного Крыма закупило российско-израильские беспилотники «Форпост», которые планирует применять для разведки и патрулирования полуострова. Ранее в небе над Керчью возмущенные местные жители насчитали около двух десятков российских военных самолетов.
Новые беспилотники уже вошли в состав 318-го смешанного авиационного полка России.
В соответствии с заявлением российского военного ведомства, БПЛА «Форпост» предназначены для разведки и направления дозвуковых маловысотных противокорабельных ракет Х-35 и «Калибр», корабельной и береговой артиллерии и ракетных комплексов. Благодаря новой технике оккупанты рассчитывают взять под контроль «значительную часть» акватории Черного моря.
Стали известные и технические характеристики новых дронов:
- радиус полета от оператора — до 250 км;
- скорость — до 200 км/ч;
- продолжительность полета без посадки — до 17 часов;
- вес — более 450 кг.
Российские военные уверяют, что при необходимости дроны смогут патрулировать оккупированную территорию круглосуточно.
Напомним, накануне стало известно, что Украина предложила создать морской режимный район вокруг аннексированного РФ Крыма — для того, чтобы добиться запрета захода судов во все порты полуострова.
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