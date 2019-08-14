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Свитолина стартовала с уверенной победы на турнире в США: видеообзор матча
Лучшая теннисистка Украины одесситка Элина Свитолина, занимающая седьмую строчку в мировом женском рейтинге, успешно начала выступление на турнире в Цинциннати (США) с призовым фондом 2,94 млн долларов.
Наша соотечественница, имея высокую рейтинговую позицию, стартовала со второго круга, в котором ее соперницей стала бельгийка Элизе Мертенс (23-я). Ранее теннисистки пересекались в официальных матчах трижды: два раза сильнее была Элина (в 2017-м в Стамбуле и в 2018-м в Монреале), один — бельгийка (в 2018-м на Открытом чемпионате Австралии).
На этот раз Свитолина не дала повода усомниться в своем превосходстве, и справилась с Мертенс в двух сетах — 6:1, 6:1, превзойдя соперницу по всем статистическим показателям.
За выход в третий раунд наша соотечественница гарантировала себе 30 300 долларов призовых и ожидает встречи с победительницей матча между американкой Софией Кенин (22-я), которой уступила неделю назад в Торонто, и Зоряной Дияс из Казахстана (80-я).
Отметим, что также во втором круге турнира в Цинциннати сыграет еще одна украинка Даяна Ястремская (32-я) — ее соперницей будет россиянка Светлана Кузнецова (153-я).
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Свитолина попала в список самых богатых спортсменок мира.
Фото Jimmie 48
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