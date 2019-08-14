Убийство Дианы Хриненко: СМИ сообщили о задержании подозреваемого

Происшествия

Полиция Кировоградской области объявила о задержании подозреваемого в убийстве 15-летней жительницы села Субботцы Дианы Хриненко. На данный момент известно лишь, что от преследования он скрывался за рубежом.

По неофициальной информации, полученной «Кировоградской правдой», до выезда за границу он проживал в Знаменовском районе.

Меру пресечения для подозреваемого суд будет избирать в четверг, 15 августа.

Напомним, тело школьницы нашли в поле в 12 км от ее села. Останки обнаружил местный житель, обрабатывавший землю на тракторе. Также нашлись фрагменты одежды. Местные СМИ, ссылаясь на полицию, сообщили, что найдены куски одежды белого и красного цвета и женская сумочка, в которой был гребень для волос, медицинский пластырь и монеты. Тут же появились предположения, что останки могут принадлежать 16-летней Диане Хриненко, пропавшей в августе 2018 года.

Экспертиза подтвердила страшные догадки, и 26 июля Диану похоронили.

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