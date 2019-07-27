Проститься пришло все село: под Кропивницким похоронили зверски убитую Диану Хриненко

Украина

В селе Субботцы на Кировоградщине прошли похороны 16-летней Дианы Хриненко. Девушка исчезла почти год назад в нескольких десятках метров от собственного дома.

Как сообщает ТСН, сотни людей пришли прощаться с Дианой. Девушку похоронили в открытом гробу. Родители завернули ее тело в белый саван. Возле гроба портрет улыбающейся 16-летней Дианы.

Напомним, Диана исчезла в прошлом году в августе. Девушка пошла в центр родного села праздновать День Независимости и домой не вернулась. В нескольких сотнях метров от родного дома нашли ее окровавленный телефон и пятна крови на дороге. Тысячи людей: полиция, спецназовцы, спасатели и волонтеры искали одиннадцатиклассницу от утра и до поздней ночи.

Поиски продолжались семь месяцев. Весной во время полевых работ тракторист выгреб из земли девичий скелет и обрывки одежды.

То, что это пропавшая девушка — подтвердили три экспертизы.

Кто убил девушку — до сих пор неизвестно. По этому делу работает отдельная следственная группа. Она назначила почти сотню экспертиз, но подозрение не выдвинула ни одному человеку.

Мать девушки надеется, что убийцу дочери все же найдут. То, что убийца может до сих пор ходить между ними, изрядно пугает жителей села.

Ранее «ФАКТЫ» писали об убийстве 11-летней Даши Лукьяненко под Одессой, которое совершил ее сосед.

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