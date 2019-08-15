- 03:53 «Помощнику» Грымчака стало плохо во время задержания, — СМИ
- 03:28 В российском Челябинске голая женщина зашла перекусить в McDonald’s
- 02:55 Курортный Геническ под угрозой: в мэрии бьют в набат
- 02:25 Похудел ради мечты: мужчина сумел сбросить сто килограмм веса и найти свою любовь (удивительные фото)
- 01:47 Показывал «причиндалы»: в Киеве педофил развращал в троллейбусе девятилетнюю девочку
- 01:12 «Худеть должно быть приятно»: Супрун рассказала, как избавиться от избыточного веса
- 00:48 «Ливерпуль» обыграл «Челси» в серии пенальти и завоевал четвертый Суперкубок УЕФА: видео голов
- 00:41 Задержание Гримчака прокомментировали в Министерстве по временно оккупированным территориям
- 00:12 Снимала порно с двухлетней дочкой: в США украинку приговорили к 20 годам тюрьмы
- 00:01 Успение Пресвятой Богородицы: какой праздник 15 августа
- 14.08 23:49 Проклятие Нибиру: украинский ученый назвал дату конца света
- 14.08 23:25 «Молодость в окопах»: в «ДНР» показали прелести «русского мира» для молодежи
«Помощнику» Грымчака стало плохо во время задержания, — СМИ
Так называемому «помощнику» Юрия Грымчака стало плохо во время задержания на взятке размером в 480 тысяч долларов. Ему вызвали скорую, а врачи диагностировали у него высокое давление, передает «24 канал».
Отмечается, что задержание «помощника» заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и вынужденно перемещенных лиц Юрия Грымчака — Игоря Овдиенко — состоялось около 20:00 на проспекте Победы, возле метро Нивки. Скорая приехала около 21:20. Сначала Овдиенко сидел в своем авто, а около 23 часов сам пошел и лег в «скорую».
По словам медиков, у подозреваемого в получении взятки резко подскочило давление — до отметки 230/170. Адвокат Овдиенко добавил, что у его подзащитного сахарный диабет и II группа инвалидности.
Также «24 канал» также сообщает, что именно в авто Range Rover, в котором был Овдиенко, правоохранители нашли 480 тысяч долларов.
По информации издания, Юрия Грымчака после задержания допрашивали в ГПУ. В его кабинете в министерстве нашли доказательства преступления. Сам Грымчак все факты отрицает.
Напомним, что в МинВОТ заявили, что информация о задержании «помощника заместителя Министра» не является корректной, поскольку в штатном расписании Министерства нет должности «помощник заместителя Министра».
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрий Грымчак и его помощник в среду, 14 августа, были задержаны за получение взятки. Одна из статей, по которой Грымчака подозревают в совершении преступления — ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество, содеянное в особенно больших размерах или организованной группой, — наказывается лишением свободы на срок от 5 до 12 лет с конфискацией имущества). Ранее жена Юрия Грымчака на странице в Facebook сообщила, что прокуроры проводят обыск в квартире заместителя министра и хотят его задержать.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Люся, а зачем столько кактусов у тебя на окне? Небось, чтобы мужики не залезали? — Нет, Катя, чтобы не выпрыгивали...