«Помощнику» Грымчака стало плохо во время задержания, — СМИ

Украина

Так называемому «помощнику» Юрия Грымчака стало плохо во время задержания на взятке размером в 480 тысяч долларов. Ему вызвали скорую, а врачи диагностировали у него высокое давление, передает «24 канал».

Отмечается, что задержание «помощника» заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и вынужденно перемещенных лиц Юрия Грымчака — Игоря Овдиенко — состоялось около 20:00 на проспекте Победы, возле метро Нивки. Скорая приехала около 21:20. Сначала Овдиенко сидел в своем авто, а около 23 часов сам пошел и лег в «скорую».

По словам медиков, у подозреваемого в получении взятки резко подскочило давление — до отметки 230/170. Адвокат Овдиенко добавил, что у его подзащитного сахарный диабет и II группа инвалидности.

Также «24 канал» также сообщает, что именно в авто Range Rover, в котором был Овдиенко, правоохранители нашли 480 тысяч долларов.

По информации издания, Юрия Грымчака после задержания допрашивали в ГПУ. В его кабинете в министерстве нашли доказательства преступления. Сам Грымчак все факты отрицает.

Напомним, что в МинВОТ заявили, что информация о задержании «помощника заместителя Министра» не является корректной, поскольку в штатном расписании Министерства нет должности «помощник заместителя Министра».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрий Грымчак и его помощник в среду, 14 августа, были задержаны за получение взятки. Одна из статей, по которой Грымчака подозревают в совершении преступления — ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество, содеянное в особенно больших размерах или организованной группой, — наказывается лишением свободы на срок от 5 до 12 лет с конфискацией имущества). Ранее жена Юрия Грымчака на странице в Facebook сообщила, что прокуроры проводят обыск в квартире заместителя министра и хотят его задержать.

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