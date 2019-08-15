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Происшествия

Безжалостная стихия: на Прикарпатье ударом молнии убило 20 овец (фото)

5:40 15 августа 2019 82
Молния в Карпатах
Инф. «ФАКТОВ»

Во вторник, 13 августа, в Коломыйском районе Ивано-Франковской области в пгт Печенежин молния убила два десятка овец.

Об этом написал в Facebook местный фермер Василий Стефурак.

«Стихия безжалостна! Мгновение, гром и… Минус двадцать голов… Вот такая судьба пастушья», — написал фермер.

При этом он указал, что погибли все животные, находившиеся под деревом. Удар был таким страшным, что животные буквально сгорели — у них «даже шерсть поплавилась».

От молнии погибли взрослые животные и молодняк. «Там мамы и ягнята», — сообщил мужчина и добавил, что в то время людей поблизости не было.

Пользователи сети искренне сочувствуют фермеру.

«Велика шкода, що зробила воля Божа», «Співчуваю», «Дуже шкода. Співчуваю», «Плакати хочеться так шкода бідненьких. І тебе шкода, стільки роботи і серця в то вкладено», «Слава Богу, що вівчар живий», «Дуже шкода, але дякувати Богу там не було людей»,— пишут они.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», стихия действительно может быть безжалостной. Так, в июне во Львовской области средь бела дня молнией убило женщину прямо на ее приусадебном участке. Также в июне в селе Бенькивцы Ивано-Франковской области в металлическую остановку общественного транспорта, на которой на тот момент находилось пять человек, попала молния. На месте погибло сразу трое мужчин в возрасте — 34, 56 и 65 лет, которые приехали со Львова проведать родственников. Ранее такая же трагедия произошла в районе села Раденское Алешковского района Херсонской области, где погибла 17-летняя девушка.

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