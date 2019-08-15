Украина

Зеленский уйдет через полтора-два года: в Украине озвучили интересный прогноз

Владимир Зеленский, которого недавно потроллил «Квартал 95», может «не досидеть» свой президентский срок, поскольку потеряет интерес к работе на посту президента Украины.

Такое предположение в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» сделал известный радио- и телеведущий, сооснователь «Громадського радiо» Андрей Куликов, который, по его собственному признанию, на первых порах сомневался в победе Зеленского на президентских выборах.

«У меня почти с самого начала было предположение, что года через полтора Зеленскому перестанет быть интересно работать президентом и он скажет что-то типа „я достиг основных целей, теперь могу передать руководство в другие руки“. Посмотрим», — отметил Андрей Куликов.

Полный текст интервью, которое Андрей Куликов дал перед началом очередного политического сезона, читайте на сайте «ФАКТОВ»: «Зеленский с коллегами долго был одним из создателей «русского мира».



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