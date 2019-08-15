Зеленский создавал "русский мир" в Украине: журналист резко высказался о творчестве "Квартала"

Украина

Кинотворчество «95-го квартала» было направленным на очень тонкую пропаганду «русского мира». Примером тому может быть хотя бы сериал «Сваты», который возвращается в телеэфир одного из украинских телеканалов. Известный украинский журналист Андрей Куликов обратил внимание на интересный аспект сериала.

По его словам в интервью «ФАКТАМ», герои сериала общаются с наигранным квазиукраинским акцентом, который на самом деле с украинским ничего общего не имеет.

«Реальной украинской жизни — с плюсом или минусом — там нет. Внушается мысль, что на постсоветском пространстве «мы все одинаковые», — делает вывод журналист.

По его словам, в таком же «безвоздушном пространстве» происходит действие и в остальных фильмах «Квартала», которым руководил Владимир Зеленский.

Напомним, по мнению Куликова, Зеленский покинет свой пост через год-полтора.

Полный текст интервью, которое Андрей Куликов дал перед началом очередного политического сезона, читайте на сайте «ФАКТОВ»: «Зеленский с коллегами долго был одним из создателей «русского мира».

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