- 11:23 Нельзя заставить поехать в больницу: врач шокировал ужасающим письмом от пациента
- 11:03 Жена звезды «Мстителей» Криса Хемсворта приревновала его к Анджелине Джоли
- 10:58 В правительственном квартале Киева асфальт провалился под землю: в сеть попало фото
- 10:55 Жириновский внезапно наехал на Путина из-за Зеленского: что произошло
- 10:46 Аллу Вербер похоронили в закрытом гробу
- 10:38 На Донбассе погиб боец ВСУ: первые подробности
- 10:37 Возле метро Лесная третий раз за месяц горит маршрутка: в сеть попали кадры пожара (обновлено)
- 10:27 Заревновал до смерти: в Закарпатье осужден мужчина, который убил сожительницу и взорвал дом
- 10:19 Майли Сайрус и Лиам Хемсворт обвинили друг друга в неверности и алкоголизме
- 10:17 Зеленский создавал "русский мир" в Украине: журналист резко высказался о творчестве "Квартала"
- 10:07 Стая птиц попала в двигатель самолета "Уральских авиалиний" и едва не уничтожила его
- 09:48 Клопп после триумфа в Суперкубке УЕФА «закосил» под героя Сталлоне
Зеленский создавал "русский мир" в Украине: журналист резко высказался о творчестве "Квартала"
Кинотворчество «95-го квартала» было направленным на очень тонкую пропаганду «русского мира». Примером тому может быть хотя бы сериал «Сваты», который возвращается в телеэфир одного из украинских телеканалов. Известный украинский журналист Андрей Куликов обратил внимание на интересный аспект сериала.
По его словам в интервью «ФАКТАМ», герои сериала общаются с наигранным квазиукраинским акцентом, который на самом деле с украинским ничего общего не имеет.
«Реальной украинской жизни — с плюсом или минусом — там нет. Внушается мысль, что на постсоветском пространстве «мы все одинаковые», — делает вывод журналист.
По его словам, в таком же «безвоздушном пространстве» происходит действие и в остальных фильмах «Квартала», которым руководил Владимир Зеленский.
Напомним, по мнению Куликова, Зеленский покинет свой пост через год-полтора.
Полный текст интервью, которое Андрей Куликов дал перед началом очередного политического сезона, читайте на сайте «ФАКТОВ»: «Зеленский с коллегами долго был одним из создателей «русского мира».
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Д-а-а-а... — сказала бабка, pассматривая женские трусики стринги на вещевом рынке. — Случись что — и опозориться некуда!