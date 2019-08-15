Молоко, яйца и хлеб продолжают дорожать: с чем это связано

Деньги

Несмотря на укрепление курса национальной валюты и хороший урожай сельскохозяйственных культур, продукты продолжают дорожать. Причем такая тенденция сохранится и дальше. Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о том, что курс доллара вот-вот упадет до 25 гривен и как это повлияет на экономику Украины.

«Молочная продукция будет дорожать небольшими темпами, — сообщил на своей странице в «Фейсбуке» генеральный директор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко. — В летние месяцы цена на нее стабилизировалась, так как спрос значительно снизился. В сентябре цена на молочную продукцию снова пойдет вверх. Люди начнут возвращаться к молочным продуктам, так как риски отравлений будут меньше. Соответственно, в первый месяц осени молоко и сметана подорожают на 20—30 копеек. Стоимость сливочного масла зависит не от внутренних факторов, а от экспорта. Если возможность экспортировать в другие страны будет более широкой, чем на сегодняшний день, масло может подорожать на две-три гривни за килограмм.

Традиционно подорожают и куриные яйца. Сейчас их продают дешевле себестоимости, но так долго продолжаться не может. Если осенью цена на яйца не вырастет, то нам потом придется переплатить за них в несколько раз. Производители не смогут долго работать себе в убыток. Скорее всего, украинцам стоит готовиться к подорожанию яиц уже в сентябре-октябре".

Стоит отметить, что уже на протяжении нескольких лет постоянно дорожает и самый главный социальный продукт — хлеб. Только за последний год цена на него выросла на 60 процентов, что связано как с сокращением производства, так и с подорожанием сырья, в частности сахара, яиц и масложировой продукции.

По оценкам аналитиков компании Pro-Consulting, к подорожанию привел рост цен на энергоносители, горючее. Также влияет отмена с июля 2017 года государственного контроля за ценами на социально значимые продукты питания. В связи с этим эксперты не исключают, что подорожание продуктов питания продолжится и в осенние месяцы.

Тем временем в Украине меняют правила кредитования. «ФАКТЫ» подробно рассказывали о новшествах, которые нас ожидают.

*Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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