В Минкульте отреагировали на скандал вокруг взятки Гримчаку

Украина

В Министерстве культуры Украины назвали необоснованными любые обвинения или подозрения к его сотрудникам в связи с задержанием заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрия Гримчака относительно злоупотреблений по вопросам градостроительных преобразований в Киеве. В соответствии с разъяснением министерства, с 1 января 2019 года оно утратило полномочия согласования проектов строительства или реконструкции зданий в исторически населенных местах.

«Любые обвинения или подозрения относительно злоупотреблений по вопросам градостроительных преобразований работниками Минкультуры безосновательны, надуманные и такие, которые не базируются ни на одной из норм права. Министерство не согласовывает проекты строительства или реконструкции зданий в исторически населенных местах, в том числе в городе Киеве», — говорится в заявлении.

Как сообщали «ФАКТЫ», задержание заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрия Гримчака произошло в магазине на Подоле около 21:40 14 августа. Перед этим правоохранители задержали шурина политика Игоря Овдиенко. Это произошло на проспекте Победы в Киеве, возле метро «Нивки». При этом Овдиенко стало плохо во время задержания.

При обыске в авто Range Rover Овдиенко, правоохранители нашли 480 тыс. долларов, которые впоследствии стали поводом для заявлений о требовании чиновником взятки.

После этого сотрудники СБУ, НАБУ и Генеральной прокуратуры провели следственные действия в квартире Гримчака и его увезли на допрос в Генпрокуратуру. Все обвинения он отрицал, однако в ГПУ заявили, что доказательства преступления нашли в его рабочем кабинете.

Генпрокурор Юрий Луценко уточнил, что дело касается взятки за влияние на суд и Минкультуры. По его словам, соответствующие доказательства были получены в результате наружного наблюдения за политиком.

В МинВОТ заявили, что задержание Гримчака с работой министерства не связано.

По инкриминируемым Гримчаку статьям Уголовного кодекса ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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