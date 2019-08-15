25.22 / 25.50 28.05 / 28.48
Киев: +19
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Зеленский может встретиться с Трампом уже на следующей неделе: сделано громкое заявление

12:19 15 августа 2019 60
Трамп и Зеленский
Инф. «ФАКТОВ»

Встреча президента Украины Владимира Зеленского и американского лидера Дональда Трампа возможна в течение следующих недель в Варшаве или в Нью-Йорке. Ранее Зеленский заявлял о встрече с Трампом в сентябре.

Об этом в интервью «Европейской правде» заявил временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор. «В последующие недели будет возможность для этого (встречи Трампа и Зеленского. — Ред.) в Варшаве и Нью-Йорке: тогда оба президента будут находиться в одном городе», — отметил высокопоставленный дипломат и напомнил, что недавно Трамп «хорошо отозвался о президенте Зеленском» и заверил, что встреча состоится.

По словам Уильяма Тейлора, важнейшим в украинско-американских отношениях является продолжение поддержки Украины со стороны США. Как политической и экономической, так и в области безопасности.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», президент США Дональд Трамп заявлял, что вскоре Владимир Зеленский будет приглашен в Белый дом.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер