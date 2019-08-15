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Зеленский может встретиться с Трампом уже на следующей неделе: сделано громкое заявление
Встреча президента Украины Владимира Зеленского и американского лидера Дональда Трампа возможна в течение следующих недель в Варшаве или в Нью-Йорке. Ранее Зеленский заявлял о встрече с Трампом в сентябре.
Об этом в интервью «Европейской правде» заявил временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор. «В последующие недели будет возможность для этого (встречи Трампа и Зеленского. — Ред.) в Варшаве и Нью-Йорке: тогда оба президента будут находиться в одном городе», — отметил высокопоставленный дипломат и напомнил, что недавно Трамп «хорошо отозвался о президенте Зеленском» и заверил, что встреча состоится.
По словам Уильяма Тейлора, важнейшим в украинско-американских отношениях является продолжение поддержки Украины со стороны США. Как политической и экономической, так и в области безопасности.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», президент США Дональд Трамп заявлял, что вскоре Владимир Зеленский будет приглашен в Белый дом.
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