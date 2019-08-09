Политика

Трамп сделал комплимент Зеленскому и заявил, что ждет его в США в ближайшее время

Президент США Дональд Трамп заявил, что президент Украины Владимир Зеленский сможет очень скоро посетить Вашингтон. Об этом Трамп сказал, отвечая на вопрос журналистов.

«Он (Зеленский. — Авт.) будет приглашен в Белый дом, и я знаю, что он хочет приехать, и я думаю, что он приедет. Я думаю, он очень разумный парень, он хочет сохранить мир в Украине, и я думаю он приедет очень скоро», — сказал Трамп, сообщает УНН.

Глава Белого Дома выразил также уверенность в том, что президент Украины Зеленский сможет «договориться с Путиным».

Как писали «ФАКТЫ», ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его встреча с президентом США Дональдом Трампом запланирована на сентябрь в США. В конце июля президенты двух стран провели продолжительные телефонные переговоры.

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