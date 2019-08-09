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Политика

Трамп сделал комплимент Зеленскому и заявил, что ждет его в США в ближайшее время

19:35 9 августа 2019 38
Зеленский Трамп
Инф. «ФАКТОВ»

Президент США Дональд Трамп заявил, что президент Украины Владимир Зеленский сможет очень скоро посетить Вашингтон. Об этом Трамп сказал, отвечая на вопрос журналистов.

«Он (Зеленский. — Авт.) будет приглашен в Белый дом, и я знаю, что он хочет приехать, и я думаю, что он приедет. Я думаю, он очень разумный парень, он хочет сохранить мир в Украине, и я думаю он приедет очень скоро», — сказал Трамп, сообщает УНН.

Глава Белого Дома выразил также уверенность в том, что президент Украины Зеленский сможет «договориться с Путиным».

Как писали «ФАКТЫ», ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его встреча с президентом США Дональдом Трампом запланирована на сентябрь в США. В конце июля президенты двух стран провели продолжительные телефонные переговоры.

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