- 19:35 Трамп сделал комплимент Зеленскому и заявил, что ждет его в США в ближайшее время
- 18:59 Названы должности, которые "Слуга народа" предлагает оппозиции в Раде
- 18:28 В курортной Кирилловке снова стреляли: три человека получили травмы
- 18:23 Разборка из-за кошки в Одессе: в ход пошли пистолет и слезоточивый газ
- 17:41 На арсенале под Красноярском новые взрывы, есть раненые
- 17:24 Стало известно, какие законы новая Рада рассмотрит в первую очередь
- 17:15 Ирина Шейк засветилась на элитном курорте в Испании с мамой и дочерью
- 17:09 Боевики "ЛНР" объявили о "присоединении" двух населенных пунктов, находящихся под контролем Украины
- 16:59 Юлия Тимошенко во второй раз стала бабушкой
- 16:48 США готовятся продать Украине новую партию "Javelin": что известно о сделке
- 16:42 Дело НАБУ по "Роттердам+" построено на словах одного эксперта, – Трохимец
- 16:37 Новый Чернобыль в России: появились подтверждения выброса радиации
Трамп сделал комплимент Зеленскому и заявил, что ждет его в США в ближайшее время
Президент США Дональд Трамп заявил, что президент Украины Владимир Зеленский сможет очень скоро посетить Вашингтон. Об этом Трамп сказал, отвечая на вопрос журналистов.
«Он (Зеленский. — Авт.) будет приглашен в Белый дом, и я знаю, что он хочет приехать, и я думаю, что он приедет. Я думаю, он очень разумный парень, он хочет сохранить мир в Украине, и я думаю он приедет очень скоро», — сказал Трамп, сообщает УНН.
Глава Белого Дома выразил также уверенность в том, что президент Украины Зеленский сможет «договориться с Путиным».
Как писали «ФАКТЫ», ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его встреча с президентом США Дональдом Трампом запланирована на сентябрь в США. В конце июля президенты двух стран провели продолжительные телефонные переговоры.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Ну все! Осталось нырнуть в прорубь, поесть блинов, подарить любимому пену для бритья, получить цветы, испечь кулич — и... лето-о-о!!!