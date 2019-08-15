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В Украину едет новый посол Франции: что известно об Этьене де Понсене
Вскоре в Украину на смену трогательно попрощавшейся с украинцами Изабель Дюмон, которая четыре года руководила французской димписсией в Киеве, приедет новый Чрезвычайный и Полномочный посол — Этьен де Понсен.
«Горд и счастлив моим назначением на должность посла Франции в Украине. Отъезд в Киев приближается», — написал дипломат по-украински в своем Twitter.
Гордий та щасливий моїм призначенням на посаду Посла Франції в Україні. Від'їзд до Києва наближається. @MFA_Ukraine #ukraine— Etienne de Poncins (@EdePoncins) August 14, 2019
О новом главе французской дипмиссии в Украине известно, что он руководил посольствами Франции в Болгарии, Кении и Сомали. До августа 2019 года, когда его назначили послом в Украмне, Этьен де Понсен работал инспектором по иностранным делам Министерства Европы и МИД Франции.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», президент Украины Владимир Зеленский уволил одиннадцать украинских послов, в том числе, и посла в США Валерия Чалого.
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