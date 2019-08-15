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Снижение цены на газ для Луганской ТЭС – единственный выход, — директор департамента ЖКХ Луганской ОГА
Благодаря принятию Кабмином решения о специальной цене на газ для Луганской ТЭС, в области не будет веерных отключений. Об этом сообщил директор департамента ЖКХ Луганской обладминистрации Виталий Сурай.
«Мы были инициаторами принятия этого постановления из-за чрезвычайной ситуации — перехода ТЭС с угля на газ. Это необходимо, чтобы область осталась с электроэнергией, чтобы не было веерных отключений, потому что в случае ее остановки у нас более чем 50% - дефицит мощности. Это жизненно важное решение было принято», — отметил Виталий Сурай.
По его словам, сложная ситуация возникла из-за невозможности поставлять уголь станции по железной дороге (РФ заблокировала поставки угля на станцию). Для возобновления поставок угля на ТЭС необходимо строить железную дорогу.
«Вопрос строительства железной дороги связан с поставками угля. Это грузоперевозки, возможность пустить поставки угля на эту станцию. Потому что сегодня единственный путь — через РФ, со стороны Ростовской области. Это вопрос логистики, о котором еще в 2015 году говорили, соединить две ветки железнодорожные — одна из Станицы Луганской в сторону РФ, второй — Попасная — Купянск, между ними нет сообщения, они разъеденены, это стратегический вопрос, дорогу нужно строить. Тогда можно будет поставлять на станцию уголь», — рассказал Виталий Сурай.
Директор департамента ЖКХ Луганской обладминистрации считает, что без снижения цены газа для Луганской ТЭС в области были бы проблемы с энергоснабжением.
«Решение о цене газа — очень важное. В конце августа у ТЭС есть платежи НАК „Нафтогаз Украины“, а тот объем финансовых средств, которые она зарабатывает при продаже электроэнергии по максимальному тарифу, его недостаточно, был бы небаланс в платежах, „Нафтогаз“ лишал бы номинаций, просто перекрыли бы газ, и область бы обесточили», — считает Виталий Сурай.
Напомним, с 29 июля Луганская ТЭС перешла на использование газа из-за отсутствия запасов угля вследствие введенного Россией ограничения на поставки угля в Украину.
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