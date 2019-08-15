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Питон целиком проглотил взрослую собаку, а затем ее отрыгнул: жуткое видео
В окрестностях индийского города Удайпур в штате Раджастхан засняли жуткое видео. Четырехметровый питон отрыгнул проглоченную им целиком взрослую бродячую собаку.
Как сообщает Carter News, этот момент запечатлел местный любитель дикой природы. По его словам скальный питон потратил много усилий и не менее получаса времени на то, чтобы проглотить добычу, но затем, видимо, почуял, что поблизости находится хищник, и предпочел избавиться от обеда и быстро скрыться, чтобы самому не стать чьей-то закуской. Переваривая крупную дичь змея становится неповоротливой и ей требуется спокойная обстановка.
Ранее, как писали «ФАКТЫ», в сеть попали фотографии, на которых питон целиком заглатывает крупного крокодила.
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