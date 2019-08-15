Культура и искусство

В Киеве на спектакле с участием Сумской и Горбунова соберут деньги на лечение Олега Вергелиса (фото)

В Киеве на благотворительном спектакле «Два анекдота на ужин» с участием актеров Ольги Сумской, Виталия Борисюка, Юрия Горбунова и Лилии Ребрик соберут деньги на лечение украинского театрального критика Олега Вергелиса, сообщает «ГОРДОН» со ссылкой на PR-компанию «Дель Арте». Средства, полученные от продажи билетов, будут перечислены журналисту для реабилитации после инсульта.

Спектакль состоится в Национальном академическом драматическом театре имени Ивана Франко 29 августа в 19:00.

«Спектакль по пьесам Чехова «Медведь» и «Предложение" — это две совершенно непохожие истории о каждом из нас, кто хотя бы раз в жизни влюблялся. Каскадерские трюки, стрельба, поцелуи и объятия не оставят равнодушным никого», — говорится в описании мероприятия.

Напомним, Олег Вергелис попал в больницу 7 мая.

Для справки Олег Вергелис — журналист, театральный критик. Руководит направлением информационного обеспечения и связей с общественностью Национального союза театральных деятелей Украины (НСТДУ). Является экспертом фестиваля-премии «Игра».

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