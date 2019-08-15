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Украина

Появились первые фото репетиции парада Зеленского ко Дню Независимости

13:30 15 августа 2019 171
Репетиция марша
Инф. «ФАКТОВ»

В сети показали, как украинские военные готовятся к Маршу достоинства ко Дню Независимости Украины 24 августа. По словам военнослужащего Андрея Кобзаря, репетицией, которая состоялась на территории завода имени Антонова, руководили представители студии «Квартал 95».

«Руководить подготовкой парада прибыл сам Алан Бадоев», — отмечает военнослужащий.

Репетиция прошла под аккомпанемент военных оркестров, а вот военной техники замечено не было.

Напомним, после того, как президент Владимир Зеленский отменил проведение военного Парада ко Дню Независимости, в команде президента решили заменить его Маршем ветеранов. Одновременно волонтеры и ветераны АТО решили провести собственный Марш Защитников Украины.

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