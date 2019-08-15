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Украина

"А я тут при чем?": в Украине рассказали, что Путин скажет Зеленскому по поводу Донбасса

13:34 15 августа 2019 140
Удивленный Путин
Инф. «ФАКТОВ»

Президент России Владимир Путин, с которым его украинский коллега Владимир Зеленский недавно говорил по телефону после гибели под обстрелами боевиков четверых украинских морпехов, в ответ на вопрос о Донбассе в очередной раз заявит о необходимости диалога с сепаратистами.

Такую точку зрения в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» высказал известный теле- и радиоведущий Андрей Куликов, полагающий, что украинским властям таки следует напрямую говорить с представителями фейковых «республик».

«Путин скажет: „А я здесь ни при чем“. Мы уже пять лет слышим, что „их на Донбассе нет“. Значит, надо разговаривать с „ДНР“ и „ЛНР“. Хотя шансы договориться очень и очень малы», — считает Куликов.

В ответ на замечание, что с террористами переговоров не ведут, журналист назвал это «мифом для неискушенной публики». «Переговоры ведут почти всегда. Когда имеют дело с индивидуальным терроризмом, пытаются договориться об освобождении заложников, обсуждают выполнение требований — предоставить вертолет или нет, выплатить десять миллионов или нет», — отметил он и добавил: «Во многих странах ведут переговоры с руководителями вооруженной борьбы, которая поддерживается из-за границы».

Полный текст интервью Андрея Куликова о ситуации, сложившейся накануне очередного политического сезона «Зеленский с коллегами долго был одним из создателей «русского мира» читайте на сайте «ФАКТОВ».

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