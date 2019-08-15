В киевском супермаркете хулиган беспричинно избил мужчину с ребенком (видео)

Происшествия

В Киеве 43-летний пьяный мужчина избил в супермаркете семью — супружескую пару, досталось и их шестилетнему ребенку. Ранее в столице пьяный хулиган напал на ребенка на детской площадке, порезал ему руки и избил вступившегося за мальчика мужчину.

Как сообщают в прокуратуре Киева, нападавшему объявлено о подозрении по двум статьям: ч. 1 ст. 296 УК Украины (хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу, сопровождающееся особой дерзостью или исключительным цинизмом) и ч. 1 ст. 122 УК Украины (умышленное средней тяжести телесное повреждение).

Сообщается, что инцидент произошел 11 августа в помещении супермаркета по ул. А. Филатова в Печерском районе Киева. Там пьяный киевлянин беспричинно прицепился к супругам и накинулся на них с кулаками и нецензурной руганью. Он преследовал своих жертв и на улице. Так, сначала хулиган пинал авто, за руль которого села женщина, а потом ударил мужчину, который вел за руку 6-летнего сына. Отец с ребенком упали: у мужчины — перелом руки со смещением и ушибы, у ребенка — ушиб головы.

Нападавшего задержали, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в супермаркете на жилом массиве Березняки в Киеве неадекватный мужчина попытался свернуть шею мальчику, стоящему в очереди возле кассы. Задержанным оказался местный ранее не судимый житель. В момент нападения на ребенка он был пьян — в крови мужчины обнаружили свыше 3 промилле алкоголя.

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