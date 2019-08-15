В НАБУ рассказали, за что Гримчак хотел получить взятку

Украина

Задержанный 14 августа 2019 года заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юрий Грымчак, по данным следствия, вместе с сообщником путем обмана завладел чужим имуществом — денежными средствами — в особо крупном размере. Об этом сообщили в НАБУ.

Как установило следствие, представитель интересов частного ООО во время общения с заместителем министра сообщил о проблеме, решение которой относится к сфере компетенции судебной ветви власти. Указанное ООО требовало консультации по поводу рассмотрения гражданского дела о взыскании долга с другого частного предприятия в его пользу.

На это обращение замминистра Грымчак сообщил, что за денежное вознаграждение в размере 100 тысяч долларов США, используя свои связи, сможет обеспечить принятие необходимого судебного решения. По словам чиновника, он якобы должен был обратиться к заместителю генпрокурора, чтобы та повлияла на голову Кассационного гражданского суда (в составе Верховного Суда), который, в свою очередь, может повлиять на судей этого же суда.

В дальнейшем сумма неправомерной выгоды была уменьшена до 80 тысяч долларов США. После получения первой части неправомерной выгоды в сумме 50 тысяч долларов США заместитель министра и его сообщник распределили средства между собой. Вторую часть в сумме 30 тысяч долларов США им передали 14 августа 2019 года.

В то же время в одной из бесед с заместителем министра представитель ООО рассказал ему о прохождении обществом сложной процедуры согласования разрешительных документов на осуществление строительных работ на земельных участках в Киеве, которые в соответствии с Законом Украины «Об охране культурного наследия» относятся к памятникам культурного наследия.

Узнав об этом, заместитель министра предложил свои «услуги» по обеспечению согласования проектной документации за денежное вознаграждение в размере 1 миллиона долларов США. Как уверяли участники коррупционной схемы, указанная сумма якобы должна быть распределена между руководителями и должностными лицами исполнительных органов власти, среди которых: Министерство культуры Украины, Министерство юстиции Украины, Украинский государственный институт культурного наследия, Киевская городская государственная администрация и другие.

После получения части взятки в сумме 450 тысяч долларов США и 30 тысяч долларов США от представителей ООО и был задержан «на горячем» Грымчак и его сообщник. По результатам проведенных обысков обнаружена и изъята вся сумма неправомерной выгоды, полученной 14 августа 2019 года, а также часть полученной ранее.

Как писали «ФАКТЫ», заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и вынужденно перемещенных лиц Юрий Гримчак был задержан вечером 14 августа сотрудниками СБУ, НАБУ и ГПУ.

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