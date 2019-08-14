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Рабинович вдруг перестал понимать украинский язык и потребовал в Раде переводчика (видео)
Во время заседания подготовительной депутатской группы в Верховной Раде, на которое собрались представители политсил, прошедших в парламент девятого созыва, представитель «Оппозиционной платформы — За життя» Вадим Рабинович, отказавшись перейти на украинский язык, потребовал переводчика.
Об этом в социальных сетях сообщила представитель «Европейской солидарности» Ирина Геращенко. «Подняла вопрос о недопустимости нарушения регламента и законов Украины. Официальным языком всех официальных мероприятий в Раде является государственный. Мое требование поддержал представитель „Слуги народа“ Дмитрий Разумков, который ведет заседания исключительно по-украински», — пишет политик на своей страничке в социальных сетях.
Впрочем, по ее словам, Вадим Рабинович не стал переходить на украинский и потребовал переводчика. После этого Ирина Геращенко предложила председательствующему на заседании Дмитрию Разумкову выключать микрофон, если депутаты говорят не по-украински. «Мое требование было поддержано», — добавила она.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», закон «Об обеспечении функционирования украинского языка в качестве государственного» вступил в силу 16 июля 2019 года. Украинский становится обязательным для использования в публичной сфере, но это требование не распространяется на сферы частного общения и религиозных обрядов.
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