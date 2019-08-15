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Полнолуние 15 августа: онлайн-трансляция (видео)
В четверг, 15 августа на небе появится полная Луна. Это будет последнее летнее полнолуние, которое еще называют Осетровой луной. В этом году оно произойдет в созвездии знака Зодиака Водолей.
Августовское полнолуние состоится 15-го числа в 15:29 по киевскому времени. В Украине увидеть полный Месяц можно будет, когда стемнеет. Лена будет выглядеть примерно так.
Как писали «ФАКТЫ», астрологи считают, что это непростое время, которое придется пережить. По мнению, известного астропсихолога Валентины Виттрок, полнолуние — это всегда напряженное время, но то, которое ждет нас 15 августа, станет сложным вдвойне.
«Дело в том, что накануне — 14 августа — Луна войдет в знак Водолея, который пользуется репутацией мятежного. Одновременно она создаст напряженный аспект к ретроградному Урану, расположившемуся в знаке Тельца. Нашей реакцией на такую небесную конфигурацию могут стать взрывы эмоций, возникающее на ровном месте плохое самочувствие, спазмы сосудов и внутренних органов, бессонница», — сообщила она.
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