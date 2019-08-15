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Гримчаку и его «помощнику» сообщили о подозрении
Задержанным 14 августа 2019 года заместителю министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрию Гримчаку и его помощнику сообщили о подозрении. Об этом говорится в сообщении пресс-службы НАБУ.
Уточняется, что правовая квалификация действий указанных лиц — ч. 4 ст. 190 УК Украины («Мошеничество»).
«По данным следствия, эти лица путем обмана завладели чужим имуществом — денежными средствами — в особо крупном размере. Их разоблачили и задержали сразу после получения части неправомерной выгоды 14 августа 2019, которая была изъята во время осуществленных обысков», — говорится в сообщении.
Напомним, в ранее в ГПУ сообщали, что Гримчак и его помощник за взятку обещали обеспечить влияние на судей Верховного суда Украины по вынесению решения в пользу заинтересованного лица. «Обеспечить влияние на судей ВСУ о вынесении решения в пользу заинтересованного лица, и также за осуществление влияния на соответствующих должностных лиц Минкультуры и КГГА, путем использования своих служебных полномочий», — отмечали в Генпрокуратуре.
Гримчака и его помощника задержали в порядке, предусмотренном ст. 208 УПК Украины. Они помещены в изолятор временного содержания.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», СБУ опубликовала видеозапись задержания Гримчака. В частности, ночью правоохранители завершили обыск в квартире замглавы МинВОТ, которого задержали по подозрению в вымогательстве взятки.
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