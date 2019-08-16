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Свитолина второй раз за неделю проиграла 20-летней американке: видеообзор матча
Первая ракетка Украины одесситка Элина Свитолина, занимающая седьмое место в мировом женском рейтинге, завершила выступления на турнире в американском Цинциннати с призовым фондом 2,94 млн долларов.
В третьем раунде наша соотечественница встречалась с 20-летней американкой Софией Кенин (22-я), которой уступила неделю назад в канадском Торонто — 6:7, 4:6. К сожалению, взять реванш у юной соперницы Элине не удалось — матч вновь завершился поражением украинки в двух сетах — 3:6, 6:7 (3).
Таким образом, Свитолина заработала за участие в турнире 30 300 долларов призовых. Отметим, что, несмотря на ранний вылет, украинка поднимется в обновленном рейтинге WTA на пятую строчку.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Свитолина была включена в список самых влиятельных украинцев.
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— Роза Львовна, а почему вы отказали прошлому жильцу? — Я, конечно, не любопытна, но, если человек постоянно закрывает замочную скважину, это таки подозрительно!