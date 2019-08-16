25.09 / 25.38 27.85 / 28.31
Киев: +15
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Общество и люди

Сломанный каблук, разорванная одежда: в Днепре девушки устроили "бои без правил" прямо на улице (видео)

9:57 16 августа 2019 73
Женская драка
Инф. «ФАКТОВ»

В Днепре на жилмасиве Тополь две девушки прямо посреди улицы устроили грязную драку, валяя друг друга по земле и таская за волосы. Ранее в Днепре произошла массовая драка на межнациональной почве.

Видео женских «боев без правил» разместил ресурс «В городе», отметив, что драка была серьезная и что после нее драчуньи разошлись с потерями в гардеробе, в том числе, и со сломанным каблуком.

Интернет-пользователи, оставившие комментарии под видео, практические единодушно возмутились автором видео и равнодушными прохожими. Даже больше, чем участницами драки.

«Желаю прохожим оказаться в похожей ситуации, и что бы все проходили мимо…»

«…Варвары, средневековье…»

«Быдлопоколение операторш в инстаграммы».

«Операторка — показник деградації. Тупорилий сміх замість розборонити. Хочеться вірити, что більшість — НЕ як оператор».

«Оператор и прохожие, кроме женщины в синем платье, позор Украины».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Киеве на Поздняках громкая музыка в машине иностранных студентов спровоцировала масштабную драку темнокожих иностранцев с местными жителями.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер