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Сломанный каблук, разорванная одежда: в Днепре девушки устроили "бои без правил" прямо на улице (видео)
В Днепре на жилмасиве Тополь две девушки прямо посреди улицы устроили грязную драку, валяя друг друга по земле и таская за волосы. Ранее в Днепре произошла массовая драка на межнациональной почве.
Видео женских «боев без правил» разместил ресурс «В городе», отметив, что драка была серьезная и что после нее драчуньи разошлись с потерями в гардеробе, в том числе, и со сломанным каблуком.
Интернет-пользователи, оставившие комментарии под видео, практические единодушно возмутились автором видео и равнодушными прохожими. Даже больше, чем участницами драки.
«Желаю прохожим оказаться в похожей ситуации, и что бы все проходили мимо…»
«…Варвары, средневековье…»
«Быдлопоколение операторш в инстаграммы».
«Операторка — показник деградації. Тупорилий сміх замість розборонити. Хочеться вірити, что більшість — НЕ як оператор».
«Оператор и прохожие, кроме женщины в синем платье, позор Украины».
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Киеве на Поздняках громкая музыка в машине иностранных студентов спровоцировала масштабную драку темнокожих иностранцев с местными жителями.
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