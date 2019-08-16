Общество и люди

Сломанный каблук, разорванная одежда: в Днепре девушки устроили "бои без правил" прямо на улице (видео)

В Днепре на жилмасиве Тополь две девушки прямо посреди улицы устроили грязную драку, валяя друг друга по земле и таская за волосы. Ранее в Днепре произошла массовая драка на межнациональной почве.

Видео женских «боев без правил» разместил ресурс «В городе», отметив, что драка была серьезная и что после нее драчуньи разошлись с потерями в гардеробе, в том числе, и со сломанным каблуком.

Интернет-пользователи, оставившие комментарии под видео, практические единодушно возмутились автором видео и равнодушными прохожими. Даже больше, чем участницами драки.

«Желаю прохожим оказаться в похожей ситуации, и что бы все проходили мимо…»

«…Варвары, средневековье…»

«Быдлопоколение операторш в инстаграммы».

«Операторка — показник деградації. Тупорилий сміх замість розборонити. Хочеться вірити, что більшість — НЕ як оператор».

«Оператор и прохожие, кроме женщины в синем платье, позор Украины».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Киеве на Поздняках громкая музыка в машине иностранных студентов спровоцировала масштабную драку темнокожих иностранцев с местными жителями.



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