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Разделась и залезла на забор: Вера Брежнева взбудоражила сеть необычным кадром (фото)
Популярная певица Вера Брежнева, представившая недавно клип «Я не святая», в очередной раз своим поступком подтвердила строчки песни. 37-летняя звезда удивила подписчиков Instagram необычным фото: она в черном бикини залезла на столб забора, изобразив статую. Пикантное фото Брежнева сопроводила хэштегами «стеснение пропало», «градус повышен» и «я не святая».
Снимок обычно сдержанной Веры удивил ее поклонников и вызвал горячие споры в Сети. Одни — называют фото вульгарным и советуют певице быть скромнее, другие — восторгаются ее фигурой.
«Статуэточка», «Вот так вот одна фотка женщины в отменной физической форме и с прекрасными внешними данными может испортить настроение сотням женщин и девушек», «Фигурка класс, да и вы хорошенькая. А люди вам завидуют, не каждая после двух родов останется с такой-то фигурой», «Вас надо так изобразить в скульптуре», «Вера, вы такая красивая, вы вдохновляете всех, спасибо вам за творчество и за то, как вы выглядите. Я хочу постараться выглядеть так же хорошо, как вы, когда буду иметь уже взрослую дочку. Я тоже хочу с годами становиться краше и ярче», — пишут под фото.
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— Не знаю, что хуже — то, что муж написал: «Давай расстанемся», или то, что через две минуты прислал другую sms-ку: «Извини, это не тебе»?