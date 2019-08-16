Украина

Очень низко летящий военный самолет перепугал жителей Николаева (видео)

В Николаеве пилот штурмовика Су-25, похоже, попытался повторить опаснейший низкий полет над землей, который был выполнен на Су-24 ВВС Украины.

Видео маневра над жилым районом города опубликовало издание «Николаевские вести». Сообщается, что самолет, летающий на предельно низкой высоте, николаевцы видели в разных частях города в четверг, 15 августа. Оказалось, что этот самолет — штурмовик Су-25 299-й бригады тактической авиации имени генерал-лейтенанта Василия Никифорова, которая базируется на территории Николаева.

Правда, жители города, не восхищались мастерством пилота, а были напуганы и возмущались полетами над жилыми кварталами:

«Смысла в этом ноль, а вот риска и шума хватает. В Одессе тоже часто летают, что вертолеты, что самолеты, но не так низко и, в основном, не над жилыми районами».

«Очень страшно стало, когда пролетел между домами».

«При аварии ойкнуть не успеет, как заберет в мир иной целый квартал».

«Видно, забули про Скнилiвську трагедiю».

«Живу на 9 этажа, из-за жары окна открыты. Показалось что над головой пролетел».

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