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Очень низко летящий военный самолет перепугал жителей Николаева (видео)
В Николаеве пилот штурмовика Су-25, похоже, попытался повторить опаснейший низкий полет над землей, который был выполнен на Су-24 ВВС Украины.
Видео маневра над жилым районом города опубликовало издание «Николаевские вести». Сообщается, что самолет, летающий на предельно низкой высоте, николаевцы видели в разных частях города в четверг, 15 августа. Оказалось, что этот самолет — штурмовик Су-25 299-й бригады тактической авиации имени генерал-лейтенанта Василия Никифорова, которая базируется на территории Николаева.
Правда, жители города, не восхищались мастерством пилота, а были напуганы и возмущались полетами над жилыми кварталами:
«Смысла в этом ноль, а вот риска и шума хватает. В Одессе тоже часто летают, что вертолеты, что самолеты, но не так низко и, в основном, не над жилыми районами».
«Очень страшно стало, когда пролетел между домами».
«При аварии ойкнуть не успеет, как заберет в мир иной целый квартал».
«Видно, забули про Скнилiвську трагедiю».
«Живу на 9 этажа, из-за жары окна открыты. Показалось что над головой пролетел».
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