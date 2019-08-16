Макгрегор избил посетителя бара за отказ отведать виски (видео)

Спорт

Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор попал в неприятную историю. Зайдя в бар Marble Arch Pub в родном Дублине, спортсмен решил угостить всех присутствующих виски производства собственной компании Proper Twelve.

Один из посетителей отказался от угощения, при этом, наверняка, «отвесив» в адрес Конора несколько язвительных комментариев, после чего боец незамедлительно зарядил «отказнику» в ухо и был благополучно под руки уведен своими друзьями. Полиция Дублина уже начала расследование данного инцидента.

Отметим, что свой последний на данный момент бой Макгрегор провел 6 октября, проиграв россиянину Хабибу Нурмагомедову. За участие в драке, устроенной после поединка, ирландец получил шесть месяцев дисквалификации. Примечательно, что весной Макгрегор объявлял о завершении карьеры, но через несколько дней передумал и отказался от затеи уйти на покой.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что тренер Макгрегора американец Диллон Дэнис был избит в ночном клубе.

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