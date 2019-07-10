Тренера Макгрегора избили в ночном клубе (видео)

Спорт

25-летний американец Диллон Дэнис, тренер по борьбе бойца UFC ирландца Коннора Макгрегора (на фото в заголовке вместе со своим подопечным), стал участником массовой драки в одном из ночных клубов Нью-Йорка. Как сообщает издание The Daily Mail, Дэнис отдыхал с друзьями у барной стойки, когда получил удар в голову от неизвестного.

Как видно по видео, размещенном на Youtube-канале MMA FOCUS, Диллон сразу же оказался на полу после полученного удара. В итоге охранники вывели конфликтующие стороны на улицу, где драка продолжилась. При этом о причинах конфликта, приведших к драке, издание не сообщает.

Отметим, что именно Дэнис был одним из инициаторов ставшей знаменитой драки после боя между своим подопечным и россиянином Хабибом Нурмагомедовым. По словам дагестанца, выпрыгнуть из октагона и начать избивать Диллона его спровоцировали оскорбительные выкрики со стороны тренера Конора. В итоге, Дэнис был дисквалифицирован на семь месяцев, после истечения которых уже успел провести свой второй бой в ММА — 14 июня он нокаутировал в первом раунде американца Макса Хамфри.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что непобежденный боец ММА из России попался на допинге.

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