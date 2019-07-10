- 14:57 В центре Киева массово эвакуируют автомобили
- 14:51 Аграрная партия стремительно наращивает электоральную поддержку
- 14:47 Выдали желаемое за действительное: российских пропагандистов уличили в фейке о «добром» Путине
- 14:45 В Беларуси суд отправил в колонию экс-боевика "ДНР"
- 14:44 Возвращение легенды: София Ротару впервые за 10 лет дала концерт в Киеве
- 14:28 Меркель снова трясло на официальной встрече
- 14:27 Тренера Макгрегора избили в ночном клубе
- 14:22 «Парад важен для молодежи, это символ нашей мощи», — генерал о решении Зеленского
- 14:22 Нужна еще одна операция: появились свежие данные о состоянии пленного украинского моряка Сороки
- 14:18 Журналист Los Angeles Times назвал Крым "российским": все подробности инцидента
- 13:59 Печерский суд отказал в аресте имущества экс-президента Украины
- 13:59 У Путина сделали новое заявление о возможном обмене украинских моряков на Вышинского
Тренера Макгрегора избили в ночном клубе (видео)
25-летний американец Диллон Дэнис, тренер по борьбе бойца UFC ирландца Коннора Макгрегора (на фото в заголовке вместе со своим подопечным), стал участником массовой драки в одном из ночных клубов Нью-Йорка. Как сообщает издание The Daily Mail, Дэнис отдыхал с друзьями у барной стойки, когда получил удар в голову от неизвестного.
Как видно по видео, размещенном на Youtube-канале MMA FOCUS, Диллон сразу же оказался на полу после полученного удара. В итоге охранники вывели конфликтующие стороны на улицу, где драка продолжилась. При этом о причинах конфликта, приведших к драке, издание не сообщает.
Отметим, что именно Дэнис был одним из инициаторов ставшей знаменитой драки после боя между своим подопечным и россиянином Хабибом Нурмагомедовым. По словам дагестанца, выпрыгнуть из октагона и начать избивать Диллона его спровоцировали оскорбительные выкрики со стороны тренера Конора. В итоге, Дэнис был дисквалифицирован на семь месяцев, после истечения которых уже успел провести свой второй бой в ММА — 14 июня он нокаутировал в первом раунде американца Макса Хамфри.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что непобежденный боец ММА из России попался на допинге.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Женщинам очень легко снимать стресс на кухне. Например, достала индюка или петуха, назвала его Петей или Ваней, отрезала все, что захотела — и медленно-медленно опустила в кипяток...