Происшествия

В Харькове обвиняемый в убийстве попытался покончить с собой прямо в суде

В Харькове во время судебного заседаний обвиняемый в уголовном преступлении попытался покончить с собой, вскрыв живот осколком лезвия. Ранее в Запорожье в здании Орджоникидзевского районного суда повесился обвиняемый по делу о краже и грабеже.

Как сообщили в ГУНП в Харьковской области, ЧП произошло в зале заседания суда в Слободском районе Харькова. Оказалось, что фигурант уголовного производства отломал фрагмент лезвия для бритья и пронес его на заседание, спрятав во рту.

45-летнего мужчину увезли в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи. Состояние его здоровья врачи называют удовлетворительным.

Тем временем издание «Ньюз Рум» уточняет, что мужчина обвиняется в убийстве и что заседание проходило в Коминтерновском суде.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Одессе в Киевском районном суде Одессы с огнестрельным ранением головы нашли нацгвардейца. Его попытались спасти, была проведена операция, но позже 20-летний парень скончался.



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