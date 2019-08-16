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В Харькове обвиняемый в убийстве попытался покончить с собой прямо в суде
В Харькове во время судебного заседаний обвиняемый в уголовном преступлении попытался покончить с собой, вскрыв живот осколком лезвия. Ранее в Запорожье в здании Орджоникидзевского районного суда повесился обвиняемый по делу о краже и грабеже.
Как сообщили в ГУНП в Харьковской области, ЧП произошло в зале заседания суда в Слободском районе Харькова. Оказалось, что фигурант уголовного производства отломал фрагмент лезвия для бритья и пронес его на заседание, спрятав во рту.
45-летнего мужчину увезли в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи. Состояние его здоровья врачи называют удовлетворительным.
Тем временем издание «Ньюз Рум» уточняет, что мужчина обвиняется в убийстве и что заседание проходило в Коминтерновском суде.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Одессе в Киевском районном суде Одессы с огнестрельным ранением головы нашли нацгвардейца. Его попытались спасти, была проведена операция, но позже 20-летний парень скончался.
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— Знаете, в детстве я боялся темноты. Теперь же, когда вижу свой счет за электроэнергию, я боюсь света!..