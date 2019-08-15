Общество и люди

Лета больше не будет: синоптик "обрадовала" прогнозом погоды на выходные

После жары в +30 градусов и выше, в Украине ощутимо снизилась дневная температура.

«Маковей делит счастье пополам. Потому, что до 14 августа еще есть надежда, что лето будет вечным, но после уже понимаешь, что осень, хотя и красавица, скоро придет. Ведь как ни свирепствовала на днях жара в Украине, все же резкие похолодания с бешеными холодными грозовыми атмосферными фронтами напоминают нам, что все — проходящее», — пишет в своем блоге синоптик Наталья Диденко.

По ее прогнозам, до конца текущей недели в западных областях страны максимальная температура воздуха не превысит + 18 + 23 градусов, временами ожидается даже до + 14 + 19 градусов.

По-прежнему жарко будет на юге, востоке Украины и в большинстве центральных областей (кроме Винницкой) — до + 30 + 35 градусов. А в северных областях после рекордных +35 градусов температура воздуха в течение 15, 16, 17 и 18 августа снизится до + 20 + 26 градусов.

В выходные дни, 17−18 августа, на юге и востоке страны жара спадет до +24+29 градусов.

Что же касается осадков, то дожди и грозы до конца недели вероятны на западе Украины, в субботу и воскресенье локальные осадки ожидаются и в восточных областях.

«На остальной территории Украины, на севере, в центральных областях и в южной части, будет царить сухая солнечная воздушная масса. Особенно благоприятными будут 17 и 18 августа для отдыхающих на юге, в традиционно курортных зонах, ведь ожидается солнечная сухая погода без сильной жары с температурой воздуха + 26 + 29 градусов», — обнадеживает отпускников синоптик.

В Киеве до конца текущей недели температура воздуха предполагается комфортной, в течение дня + 22 + 25 градусов. С понедельника воздуха снова начнет прогреваться, и в столице уже ожидается + 25 + 28 градусов. Осадков в Киеве не предвидится до конца текущей недели, а также в первой половине следующей.

По прогнозам Натальи Диденко, следующая неделя обещает быть в Украине пеимущественно сухой. Отдельные дожди и грозы пройдут в восточных областях и на юго-востоке, однако на значительной части страны будет малооблачно.

Температура воздуха повысится — до + 25 + 30 градусов. В середине недели только на юге и в центральных областях будет жарче — до + 29 + 34 градусов.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в пятницу, 16 августа, синоптики прогнозируют грозы и сильный ветер.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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