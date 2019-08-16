Балуха неожиданно вывезли в Москву, адвокат не знает, где искать узника Кремля

Украина

Узника Кремля Владимира Балуха, которого недавно в очередной раз поместили в штрафной изолятор колонии № 4 города Торжок, внезапно вывезли в Москву.

Как сообщают Крым. Реалии, об этом сообщила его адвокат Ольга Динзе. «Было установлено, что его вывезли в Москву в Следственный изолятор № 2. Однако не понятно, какой именно. Либо это «Лефортово», либо это «Бутырка», — утверждает адвокат.

По ее словам, об отправлении Владимира Балуха в Москву стало известно утром в пятницу, 16 августа, от сестры политзаключенного, которой вернули письмо. «Потом мы уточнили информацию, и нам администрация колонии сказала, что его действительно этапировали в следственный изолятор», — сказала Динзе и добавила что причины отправки Балуха в Москву не известны.

Вместе с тем в пресс-службе управления ФСИН России по Тверской области изданию заявили, что не могут ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию, сославшись на закон «О персональных данных».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в своем письме на волю Владимир Балух сетовал на то, что Россия навязывает ему свое гражданство, и благодарил украинских мастериц за вышиванки, которые они передали ему взамен отобранных в заключении.



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