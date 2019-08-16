Бывший муж Собчак Виторган познакомил их сына с новой возлюбленной (фото)

Шоу-бизнес

Роман бывшего мужа Ксении Собчак Максима Виторгана с молодой актрисой Нино Нинидзе перешел на новый уровень. Раньше парочку замечали вместе в Одессе, а теперь они отправились в совместное путешествие по Греции. И хотя общих снимков Максима и Нино нет, подписчики в Instagram заметили, что влюбленные одновременно делятся фото с одних и тех же мест.

Максим и Нино вдвоем провели романтический отпуск на греческих островах. Актриса публиковала свои фото на яхте в купальнике. На снимках Максима в кадре была только женская рука.

Затем влюбленные отправилась на Кипр. На новых фото появились дети Максима от предыдущих отношений. Счастливый отец позирует с двухлетним Платоном на руках, рядом стоят дети от первого брака — 23-летняя Полина и 18-летний Даниил.

«Похоже, все идёт к тому, что в старости обопьюсь… «, — с юмором подписал фото Виторган. Снимок собрал множество позитивных комментариев. Не оставила его без внимания и мама Платона Ксения Собчак, которая проводит отпуск с Констрантином Богомоловым. «Все прекрасные какие», — прокомментировала она. Что тут скажешь — высокие отношения.

Нино опубликовала фото со своим трехлетним Сашей, которого она родила в браке с актером Кириллом Плетневым. Пара сейчас в процессе развода.

Говорят, все дети отлично ладят между собой и подружились с новой возлюбленной Виторгана. 23-летняя Полина и 28-летняя Нино выглядят как ровесницы, они весело проводят время и оттачивают актерское мастерство.

Стоит отметить, что Максим не подтверждает и не опровергает роман с Нино. В своих постах в социальной сети он лишь намекал на причину разрыва с Собчак.

«Ищите того, с кем молчать, а не говорить. С кем хорошо в покое, а не в суете. Кто готов вылезать вперёд только при лобовой атаке — тот, кто готов всегда к моменту лобовой атаки, как правило, уже служит писарем у противника. И бегите от тех, кто не терпит пустоты — именно без неё возникают „чёрные дыры“, засасывающие в себя все живое и уже давно неживое. В них, на первый взгляд все бурлит, но на самом деле нет ни жизни, ни пространства, ни времени, как категории. И после „чёрных дыр“ не остаётся ни-че-го. Никакого содержания или следа. И это мысли по прочтении только первых 50-ти страниц „Кратких ответов на большие вопросы“ Стивена Хокинга. Что ж дальше будет? Никогда ещё теоретическая физика не была так близка к человеку», — писал Максим.

Ксению это, похоже, никак не задевает. Во всяком случае, она не отвечает на реплики. Телеведущая счастлива в новых отношениях и готовится к свадьбе с Богомоловым, которая, по слухам, состоится 13 сентября. Говорят, дату бракосочетания ускорила беременность Ксении. На последних снимках Собчак подписчики рассмотрели округлившийся животик.

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