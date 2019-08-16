25.10 / 25.38 27.82 / 28.29
Киев: +14
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

НАБУ завело дело на главу СБУ Грицака: что об этом известно

16:14 16 августа 2019 151
Василий Грицак
Инф. «ФАКТОВ»

Национальное антикоррупционное бюро во исполнение решения суда открыло уголовное производство в отношении председателя СБУ Василия Грицака.

Как сообщает «Украинская правда», начато досудебное расследование «по факту возможного … искусственного создания доказательств обвинения и других фальсификаций председателем СБУ, первым заместителем председателя СБУ и другими должностными лицами правоохранительных органов при осуществлении расследования уголовного производства». Речь идет о привлечении к ответственности заведомо невиновного лица.

При этом в антикоррупционном бюро в ответе на запрос журналистов отметили, что информация об этом деле «составляет тайну досудебного расследования».

Также сообщается, что истец, подавший в суд, обвинял руководство СБУ, а также сотрудников главка спецслужбы в Волынской области в злоупотреблении властью, служебном подлоге и получении взятки.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», вопреки желанию президента Украины Владимира Зеленского, Верховная Рада восьмого созыва так и не отправила в отставку ни Василия Грицака, ни главу МИДа Павла Климкина и министра обороны Степана Полторака.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер