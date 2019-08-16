НАБУ завело дело на главу СБУ Грицака: что об этом известно

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Национальное антикоррупционное бюро во исполнение решения суда открыло уголовное производство в отношении председателя СБУ Василия Грицака.
Как сообщает «Украинская правда», начато досудебное расследование «по факту возможного … искусственного создания доказательств обвинения и других фальсификаций председателем СБУ, первым заместителем председателя СБУ и другими должностными лицами правоохранительных органов при осуществлении расследования уголовного производства». Речь идет о привлечении к ответственности заведомо невиновного лица.
При этом в антикоррупционном бюро в ответе на запрос журналистов отметили, что информация об этом деле «составляет тайну досудебного расследования».
Также сообщается, что истец, подавший в суд, обвинял руководство СБУ, а также сотрудников главка спецслужбы в Волынской области в злоупотреблении властью, служебном подлоге и получении взятки.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», вопреки желанию президента Украины Владимира Зеленского, Верховная Рада восьмого созыва так и не отправила в отставку ни Василия Грицака, ни главу МИДа Павла Климкина и министра обороны Степана Полторака.
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