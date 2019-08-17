- 01:18 Азовское море убивает: в Бердянске погиб молодой парень
- 00:47 Жестокое убийство под Николаевом: в реке Южный Буг нашли тело мужчины, привязанное к якорю
- 00:22 Гол-шедевр 38-летнего форварда «похоронил» «Барселону» на старте чемпионата Испании
- 00:01 Яблочный Спас 2019: что можно освящать в церкви и как отметить праздник
- 16.08 23:50 Старатели янтаря напали на полицейских в Ровенской области: все подробности и фото
- 16.08 23:42 С Ярмоленко и Коноплянкой: Шевченко назвал состав сборной Украины на матчи с Литвой и Нигерией
- 16.08 23:20 Обезврежена мощная преступная группа, в которую входили сотрудники полиции двух областей
- 16.08 22:56 Заместитель главы Нацполиции ушел в отставку
- 16.08 22:05 Суд арестовал не того Гримчака: что произошло
- 16.08 21:43 В Одесской области суд вынес приговор убийцам-некрофилам, пять суток насиловавшим труп своей жертвы
- 16.08 21:36 Обыски в киевском Институте рака: врачей изобличили в массовом взяточничестве
- 16.08 21:12 Виллы — в Италии, деньги — в Швейцарии: суд арестовал многомиллионное имущество Азарова-младшего
Старатели янтаря напали на полицейских в Ровенской области: все подробности и фото
В Ровенской области в четверг, 15 августа, добытчики янтаря неподалеку от сел Озеро и Мульчицы оказали противодействие полицейским. Об этом говорится в сообщении областного управления Нацполиции.
В частности, сообщается, что в лесу вблизи села Озеро сотрудники Владимирецкого отделения полиции обнаружили «бесхозную» мотопомпу, и автомобиль «УАЗ».
Они попытались доставить найденные артефакты в отдел, однако около сорока мужчин пытались преградить им дорогу при помощи поваленных деревьев. Несмотря на преграды, полицейские вывезли вещдоки в отделение, а сведения по факту нарушения правил охраны внесли в Единый реестр досудебных расследований.
С сопротивлением со стороны старателей в тот же день столкнулись и сотрудники группы реагирования патрульной полиции, выехавшие в ответ на сообщение лесничего о незаконной добыче янтаря в семи кварталах Мульчицкого лесничества.
Так, при выезде на место происшествия правоохранители обнаружили, что около 200 человек с помощью почти полсотни мотопомп осуществляли незаконную добычу янтаря-сырца. На требование сотрудников полиции прекратить противоправные действия агрессивно настроенные мужчины нецензурно выражались в их адрес и не допускали к местам незаконного промысла. Когда на помощь выехали дополнительная группа полицейских, неизвестные покинули место происшествия.
По фактам сопротивления работникам правоохранительного ведомства начато досудебное расследование по уголовным производствам, также устанавливаются лица, причастные к совершенному уголовного преступления.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», президент Владимир Зеленский потребовал увольнения глав Управления Национальной полиции в Житомирской области и СБУ сразу в трех регионах — Житомирской, Волынской и Ровенской областях, которые известны незаконной добычей янтаря.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Дети в садике: — А меня аист принес! — говорит один. — А меня из Интернета скачали! — А у нас семья бедная, папа сам все делает...