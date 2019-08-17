Украина

В Одесской области объявили траур по жертвам пожара в гостинице

Одесская областная государственная администрация распорядилась объявить 18 августа днем траура по погибшим в пожаре в одесской гостинице «Токио Стар». Соответствуюшее распоряжение подписала и.о. председателя Одесской ОГА Светлана Шаталова.

В рамках реализации данного распоряжения органам государственной власти, местного самоуправления, государственных предприятий, учреждений и организаций предписано приспустить Государственный флаг Украины в понедельник, 18 августа.

«В связи с трагедией, которая произошла в городе Одесса 17 августа 2019 года и привела к гибели людей, объявить 18 августа 2019 года в области днем траура по погибшим, — говорится в тексте распоряжения, которое приводит УНН.

Кроме того, в облгосадминистрации решили создать межведомственную рабочую группу по мониторингу деятельности «субъектов предоставления услуг по временному проживанию» в регионе.

По словам вице-губернатора, проверки будут проводиться «с целью комплексного подхода к проблеме, проведения профилактических и предупредительных мероприятий».

Напомним, «ФАКТЫ» публиковали видео эвакуации людей из горящей гостиницы. Также вскрылись интересные подробности о самом «Токио Стар».

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