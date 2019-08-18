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Организаторам вечера памяти «Скрябина» в Донецке пригрозили «МГБ ДНР» (фото)
Организаторы вечера памяти Кузьмы «Скрябина» в Донецке вынуждены были отменить мероприятие — из-за угроз. Страница концерта во «ВКонтакте» была удалена. Об этом сообщили соцсети, а также информационный ресурс «Новости Донбасса» .
Вечер должен был состояться 17 августа в кинокофейне им. Ханжонкова в оккупированном Донецке. Организаторы отмену мероприятия СМИ пока не комментируют, однако тех, кто бронировал столики, предупредили об отмене мероприятия и признались, что сделали это во имя безопасности участников мероприятия — из-за угроз со стороны пособников оккупантов.
Напомним, «ФАКТЫ» писали о том, что «ватники» припомнили украинскому музыканту его высказывания в адрес президента страны-агрессора и его волонтерскую помощь украинской армии. В конце концов, в одной из своих публикаций пособники оккупантов прямо призвали «МГБ ДНР» (так называемое «министерство государственной безопасности» донецких боевиков) «обратить внимание на страницу мероприятия и его организаторов».
После этого организаторы вечера памяти Кузьмы «Скрябина» в честь его дня рождения страницу мероприятия в социальной сети «ВКонтакте» удалили. Однако, стоит отметить, что 2 февраля 2019 года, в день пятилетия гибели культового украинского музыканта Кузьмы, не смотря на возмущения приверженцев русского мира, вечер памяти в этой же самой кинокофейне Донецка все же состоялся. В этот раз организаторы решили не рисковать. 17 августа Кузьме мог исполнится 51 год.
«ФАКТЫ» уже писали о том, что за верность Украине оккупанты бросили в застенки сотни людей.
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