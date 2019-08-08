Боевики «ДНР» открыто признались, скольких людей отправили в застенки за верность Украине

Украина

На оккупированной части Донецкой области боевики бросили за решетку сотни дончан за верность Украине. Ранее боевики заявили о задержании в Донецке «диверсантов», прибывших для «устранения руководителей силовых ведомств республики».

Об этом пишет журналист Денис Казанский, разместивший в своем Twitter фотографию объявления, размещенного в донецком трамвае. «Интересно, правдива ли цифра в 346 человек? Если да, то выходит, что сотни дончан уже томятся в застенках боевиков. Организация „ДНР“ обвиняет в государственной измене граждан Украины за то, что они сохраняют верность своей стране. Сюрреализм…» — пишет журналист.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», боевики устроили мирным гражданам настоящий ад после того, как сотрудники СБУ вывезли на подконтрольную территорию ценного свидетеля по делу МН17 — бывшего «начальника противовоздушной обороны» Снежного (вблизи этого города террористы сделали роковой выстрел в малайзийский «Боинг») Владимира Цемаха.



Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter