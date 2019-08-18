Украина

На Донбассе засветились 2500 российских военных: волонтеры составили карту и показали, откуда их перебросили

В сети появилась красноречивая инфографика — украинские волонтеры свели воедино информацию о российских воинских подразделениях, бойцы которых «засветились» во время вооруженной агрессии РФ на Донбассе. Напомним, российский фермер из Ростовской области невольно помог волонтерам задокументировать факт обстрела территории Украины из РФ с применением РСЗО БМ-21 «Град» летом 2014 года.

По словам одного основателя сообщества InformNapalm Романа Бурко, в период с 2014 по 2019 год в Украине побывали более 2500 вояк из 98 воинских соединений России.

«Россия'не, вместо протестов о выборах на условиях Кремля вы бы спросили Путина, что делали и делают рос. вояки на Донбассе?», — предложил он.

Также Бурко выложил видео, где перечислены 75 из 98 воинских формирований, из состава которых на Донбасс откомандировывались российские военные преступники для убийства украинцев.

Ранее «ФАКТЫ» писали о прибытии на оккупированную территорию Донбасса военной комиссии из РФ. Поводом стала обеспокоенность масштабами разворовывания топлива и боеприпасов в Донецке и Луганске.



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