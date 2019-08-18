- 12:52 В Молдове покончил с собой близкий соратник олигарха Плахотнюка: что произошло
- 12:22 Зато крымнаш: жесткую посадку самолета в России изобразили меткой карикатурой
- 11:58 Блогера Артура Сороченко, избившего ветерана АТО, задержали в Николаеве
- 11:54 Украину снова накроют грозы: прогноз погоды на начало следующей недели
- 11:52 Гвоздик – Бетербиев: где и когда смотреть бой онлайн
- 11:36 Кормье – Миочич: видео чемпионского супербоя в UFC
- 11:34 Где смотреть онлайн ЛАСК – «Брюгге»: расписание телетрансляций матча Лиги чемпионов
- 11:20 Стало известно о расстреле людей в Чернигове: первые подробности
- 11:19 Во Львове сосед-педофил похитил двух мальчиков
- 11:03 Водителям "евроблях" с 24 августа грозят драконовские штрафы: что происходит
- 10:48 Будет продвигать тезисы Кремля: Цимбалюк объяснил, зачем Венедиктову в Украине своё "Эхо Москвы"
- 10:35 В какой-то момент перестали общаться: Алена Мозговая рассказала о конфликте с отцом
На Донбассе засветились 2500 российских военных: волонтеры составили карту и показали, откуда их перебросили
В сети появилась красноречивая инфографика — украинские волонтеры свели воедино информацию о российских воинских подразделениях, бойцы которых «засветились» во время вооруженной агрессии РФ на Донбассе. Напомним, российский фермер из Ростовской области невольно помог волонтерам задокументировать факт обстрела территории Украины из РФ с применением РСЗО БМ-21 «Град» летом 2014 года.
По словам одного основателя сообщества InformNapalm Романа Бурко, в период с 2014 по 2019 год в Украине побывали более 2500 вояк из 98 воинских соединений России.
«Россия'не, вместо протестов о выборах на условиях Кремля вы бы спросили Путина, что делали и делают рос. вояки на Донбассе?», — предложил он.
Также Бурко выложил видео, где перечислены 75 из 98 воинских формирований, из состава которых на Донбасс откомандировывались российские военные преступники для убийства украинцев.
Ранее «ФАКТЫ» писали о прибытии на оккупированную территорию Донбасса военной комиссии из РФ. Поводом стала обеспокоенность масштабами разворовывания топлива и боеприпасов в Донецке и Луганске.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Как говорила тетя Циля, женщина была создана для того, чтобы мужик не умер от счастья.