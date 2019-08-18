Брижит Макрон вывихнула плечо во время лодочной прогулки (фото)

Мир

Первая леди Франции Брижит Макрон, которая ранее перенесла пластическую операцию и сейчас вместе со своим мужем Эммануэлем Макроном отдыхает на Лазурном берегу, в старинной крепости Форт де Брегансон, серьезно травмировала руку. Как сообщает Journal du Dimanche, 66- летняя бывшая учительница во время морской прогулки поскользнулась в лодке, упала и вывихнула плечо.

Мадам Макрон появилась с рукой на перевязи на мероприятии, организованной мэром коммуны Борм-ле-Мимоза в департаменте Вар. Несмотря на травму, супруга президента улыбалась и была в хорошем настроении. Гостей она приветствовала здоровой левой рукой.

Ранее «ФАКТЫ» публиковали первые фотографии помолодевшей Брижит Макрон после трехчасовой пластической операции.

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