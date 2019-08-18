- 18:54 Пожар в отеле «Токио Стар»: обнародованы новые подробности о состоянии пострадавших
- 18:37 «Государство в смартфоне»: украинские эксперты готовы к реализации этого проекта без иностранцев
- 18:15 Убийство семьи под Ульяновском: появилось видео с места трагедии
- 17:52 Брижит Макрон вывихнула плечо во время лодочной прогулки
- 17:40 В России целый город ушел под воду из-за тайфуна
- 16:54 Где смотреть онлайн «Львов» — «Шахтер»: расписание трансляций матчей 4-го тура чемпионата Украины
- 16:49 В Киеве наглый «герой парковки» перегородил тротуар
- 16:16 Под Львовом вдове воина АТО сожгли сарай и конюшню
- 16:07 19 августа на вопросы читателей «ФАКТОВ» ответит ортопед-травматолог Дмитрий Яровой
- 15:22 Под Ровно добытчики янтаря устроили стычки с полицией: подробности и фото с места ЧП
- 15:13 Быстро закончить войну не получится: Разумков сделал новое заявление о судьбе Донбасса
- 14:52 Приехав покорять Голливуд, я поначалу работал в «Макдоналдсе» за 25 долларов в неделю, — Брэд Питт
Брижит Макрон вывихнула плечо во время лодочной прогулки (фото)
Первая леди Франции Брижит Макрон, которая ранее перенесла пластическую операцию и сейчас вместе со своим мужем Эммануэлем Макроном отдыхает на Лазурном берегу, в старинной крепости Форт де Брегансон, серьезно травмировала руку. Как сообщает Journal du Dimanche, 66- летняя бывшая учительница во время морской прогулки поскользнулась в лодке, упала и вывихнула плечо.
Мадам Макрон появилась с рукой на перевязи на мероприятии, организованной мэром коммуны Борм-ле-Мимоза в департаменте Вар. Несмотря на травму, супруга президента улыбалась и была в хорошем настроении. Гостей она приветствовала здоровой левой рукой.
Ранее «ФАКТЫ» публиковали первые фотографии помолодевшей Брижит Макрон после трехчасовой пластической операции.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Муж вычитывает супругу: — Люба, ты обнаглела вообще! Мало того, что заявилась поздно ночью, так еще и в стельку пьяная!.. — Да какая пьяная?! Мы с кумой выпили всего-то по чуть-чуть. Я даже посуду всю перемыла! — Ага! Подсолнечным маслом!!!