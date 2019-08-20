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- 12:15 Первый выход Брижит Макрон после пластической операции оказался болезненным из-за неуклюжести мужа
Первый выход Брижит Макрон после пластической операции оказался болезненным из-за неуклюжести мужа (видео)
Президент Франции Эммануэль Макрон и его жена Брижит приняли в своей резиденции Форт Брегансон президента России Владимира Путина. Это был первый официальный выход 66-летней мадам Макрон после перенесенной ею пластической операции.
Избавившаяся от большей части морщин первая леди выглядела великолепно в светло-голубом платье с декоративными застежками-молниями от Louis Vuitton и туфлях телесного цвета на высоких каблуках. В начале мероприятия у Брижит на руке была лонгетка. Как писали ранее «ФАКТЫ», бывшая учительница на днях получила травму в результате несчастного случая. Однако непосредственно встречать Путина она вышла уже без повязки. От российского президента Брижит получила букет роз (взяв его здоровой рукой) и расцеловалась с ним в обе щеки. При этом российский лидер. видимо, задел больную руку женщины, судя по выражению ее лица.
Затем оба президента и дама позировали фотографам. А после фотосессии Эммануэль Макрон, не подумав, взял супругу за травмированную руку и явно причинил ей дискомфорт. Его жена с гримасой боли отшатнулась и схватилась за плечо.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что Владимир Арьев, комментируя встречу российского и французского лидеров, высказал мнение, что Украина снова стала объектом в чужих раскладах.
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