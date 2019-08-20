25.05 / 25.31 27.71 / 28.14
Киев: +28
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

Первый выход Брижит Макрон после пластической операции оказался болезненным из-за неуклюжести мужа (видео)

12:15 20 августа 2019 730
Путин, Эммануэль и Брижит Макрон
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

Президент Франции Эммануэль Макрон и его жена Брижит приняли в своей резиденции Форт Брегансон президента России Владимира Путина. Это был первый официальный выход 66-летней мадам Макрон после перенесенной ею пластической операции.

За несколько дней до операции

Избавившаяся от большей части морщин первая леди выглядела великолепно в светло-голубом платье с декоративными застежками-молниями от Louis Vuitton и туфлях телесного цвета на высоких каблуках. В начале мероприятия у Брижит на руке была лонгетка. Как писали ранее «ФАКТЫ», бывшая учительница на днях получила травму в результате несчастного случая. Однако непосредственно встречать Путина она вышла уже без повязки. От российского президента Брижит получила букет роз (взяв его здоровой рукой) и расцеловалась с ним в обе щеки. При этом российский лидер. видимо, задел больную руку женщины, судя по выражению ее лица.

Затем оба президента и дама позировали фотографам. А после фотосессии Эммануэль Макрон, не подумав, взял супругу за травмированную руку и явно причинил ей дискомфорт. Его жена с гримасой боли отшатнулась и схватилась за плечо.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Владимир Арьев, комментируя встречу российского и французского лидеров, высказал мнение, что Украина снова стала объектом в чужих раскладах.

Читайте также: Брижит Макрон вывихнула плечо во время лодочной прогулки.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер