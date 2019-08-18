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Побег израильского наркоторговца в Киеве: опубликовано видео
В сети опубликовали видео момента побега наркобарона Амоса Дов Сильвера от украинских правоохранителей во время экстрадиции в аэропорту «Борисполь». Видео было опубликовано в Facebook-сообществе «Киев Оперативный».
После прохождения рамки металлодетектора в терминале аэропорта перед посадкой на самолет мужчина собрал свои вещи и ожидал, пока сопровождающие его силовики завершат процедуру проверки.
В какой-то момент Дов Сильвер взял корзину, в которую клал вещи для прохождения контроля, и поставил ее к другим, после чего направился в сторону выхода из зоны контроля, не привлекая внимания силовиков.
Отойдя несколько метров, наркобарон, увидев, что на него не обращают внимания, бросился бежать, вприсядку минуя ограждения. Никакой реакции на его исчезновение со стороны силовиков не последовало.
Как писали «ФАКТЫ», 16 августа в Duty Free столичного аэропорта «Борисполь» таинственно пропал активист движения за легализацию наркосодержащей марихуаны и основатель крупнейшей интернет-сети наркотрафика Telegrass Амос Дов Сильвер, которого украинские правоохранители собирались экстрадировать по запросу Израиля.
Журналист Юрий Бутусов утверждает, что анализ записей с камер наблюдения позволяет предположить сговор между офицерами и задержанным преступником.
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