Поздравления с Яблочным Спасом: красивые открытки, картинки и СМС

Украина

Сегодня, 19 августа, христиане восточного обряда отмечают Второй Спас — Яблочный, или Великий (первый Спас, Медовый, у православных и грекокатоликов был несколько дней назад — 14 августа).

Это один из 12 самых больших церковных праздников в году, который называется Преображение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа.

Еще одно название этого праздника — Спас на горе. В соответствии с преданием, Иисус Христос вместе с апостолами поднялся на гору Фавор. Во время молитвы он неожиданного преобразился перед своими учениками: его одеяние засияло невероятной белизной, а голос с небес сказал, что он — Сын Божий.

Своим преображением Христос открыл апостолам свое предназначение. Когда Иисус вернулся к людям, то попросил их собрать яблоки, чтобы Отец освятил их. Праздновать Яблочный Спас начали в IV веке, когда на горе Фавор открыли храм, увековечивший Преображение Господне.

В народной традиции Спас символизирует праздник урожая, в этот день принято освящать в церкви дары природы: яблоки, сливы, груши, обжиночные венки, пчелиные соты. Также в эти дни в церковь несли мак, морковь, лук, коноплю-душицу, лекарственные зелья, в частности, базилик и бархатцы.

Хозяйки традиционно готовят выпечку с яблоками, запекают фрукты в духовке с медом и орешками и угощают лакомствами своих родных. Так как Яблочный Спас — разгар Успенского поста, поэтому все блюда должны быть постными.

Поздравления с Яблочным Спасом поздравления рассылают утром 19 августа, но сделать это можно и в течение еще семи дней после праздника — до 26 августа.

По традиции, «ФАКТЫ» публикуют популярные поздравления в стихах и в прозе с праздником.

Вже постигли яблука у нашому садку,

До нас прийшов жаданий другий Спас,

Збираємо, радіємо врожаю,

Щоб було що відкласти про запас.



І кожне стигле яблуко з врожаю

Життєву і магічну силу має

Його потрібно в церкві освятити,

Щоб надало воно нам сили жити.

У цей яблуневий серпень

Комори повні врожаю

Сонцем радісним зігріті,

Червоні яблука великі.



На долоньці у дитини

Сонечко лежить яскраве,

Біля яблуньок драбини —

В кошик яблучко духмяне!



Тож вітаю Вас зі Спасом,

Щастя зичу та добра,

Щоб серпневим поцілунком,

Теплою була зима!







Преображение, Яблочный Спас.

С праздником, все православные, вас.

Яблоки есть наступила пора.

Чистых вам помыслов, мира, добра.







У цей яблуневий серпень

Комори повні врожаю

Сонцем радісним зігріті,

Червоні яблука великі.



На долоньці у дитини

Сонечко лежить яскраве,

Біля яблуньок драбини —

В кошик яблучко духмяне!



Тож вітаю Вас зі Спасом,

Щастя зичу та добра,

Щоб серпневим поцілунком,

Теплою була Зима!





Преображение Господне —

Это и Яблочный Спас.

Пусть будут счастье и радость

В сердце и в доме у вас.



Будет здоровья побольше,

Будет достаток в семье,

Будут закрыты дороги

К вашему дому беде.





Хочу вас зі Спасом Яблучним привітати

І вітання найкращі передати,

Щоб були ви завжди ласкаві й здорові,

Мали по вінця палкої любові!



***

Яблочный Спас к нам в двери стучится,

Чтобы уют принести в каждый дом!

Пускай все хорошее с вами случится,

Чтоб жизнь наполнялась только добром!



Желаю семье вашей счастья большого,

И много погожих и солнечных дней,

И настроения только цветного,

Чтобы жилось вам еще веселей!





З літнім святом поспішаю привітати вас —

Настав день Преображення, Яблучний наш Спас!

І смакують яблучка старі і дітвора.

Я бажаю вам здоров'я, миру і добра!



Другий Спас — серпневе свято,

Час збирати врожаї,

Янтарем згасає літо…

Теплих зим бажаю всім!









Зі Спасом Яблучним вітаю від серця,

миру бажаю й добра,

Хай буде радісно, світла і Сонця,

Хай нам забудеться слово «війна».



С Преображением Господним,

Со Спасом Яблочным, друзья.

Пусть будет радостно сегодня,

И соберется вся семья.



Пусть нежным ароматом яблок

Все пропитается кругом,

Пусть настроение будет славным,

И вера бережет ваш дом.



Всех благ Вам и душевного тепла,

И пусть в Преображение Господне,

Наполнятся любовью все сердца,

И от проблем Вы станете свободны.



Здоровья крепкого я искренне желаю,

Пусть счастье дом заполнит Ваш.

Вас с праздником я поздравляю,

Чудесный, Яблочный сегодня Спас.



Солодкого щастя, приємної погоди,

Палкої любові вам на довгі роки!

Веселощів, здоров'я, терпіння і сил

Щоб Господь вас щедро поблагословив.



Пригощайтесь яблуками, люди!

Спас Яблуневий кличе нас!

І любов солодша буде,

І здоров'я буде враз!



Гарячий серпень, синій небокрай,

Духмяний запах меду і вощини.

Ми вдячні Господу за щедрий урожай,

І Спаський передзвін у небі лине.



Спасителю, прийми від нас уклін

За соти у бурштиновому соці,

Прийми молитву. Спаський передзвін

Воздасть хвалу врожаю в цьому році!









В летнее время, в благостный час

Праздник настанет — Яблочный спас.

С таинством этим поздравлю тебя,

И пожелаю здоровья, любя.



Пусть жизнь принесет свет и радость тебе,

Пусть трудных мгновений не будет в судьбе,

Пусть будет в достатке и дом, и семья.

С Преображеньем Господнем тебя!



По улицам гуляет прекрасный аромат.

О празднике чудесном он возвестить нас рад.

Спас Яблочный приходит с улыбкой в каждый дом,

Чтоб стало больше радости, добра и счастья в нем!



Всех вас с Преображением Господним поздравляю!

Без яблочек раздора жить вам всегда желаю!

Пусть мир и процветание очаг ваш охраняют

И все плохое прочь скорее прогоняет.



Друг друга берегите, лелейте и любите

И добротой и радостью со всем вокруг делитесь!

Пусть вам друг с другом в радости, согласии живется,

И пусть над вашей крышею всегда сияет солнце!





Є привід до радості сьогодні:

Преображення Господнє!

Поставши в сяючих шатах,

Господь тим, хто просить, дав надію.



І день цей, з давніх тих часів,

Сліпучим світлом осяяний!

Нехай входить свято в кожен дім!

Благословенними працями,



Молитвою, тихим торжеством,

І освяченими плодами!

І, світлим святом дихаючи,

Від суєтного сну прокинеться

Перетворена душа,

На світло Господнє відгукнеться!

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о Медовом Спасе, который православные христиане в Украине отмечали в среду, 14 августа.

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