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Поздравления с Яблочным Спасом: красивые открытки, картинки и СМС
Сегодня, 19 августа, христиане восточного обряда отмечают Второй Спас — Яблочный, или Великий (первый Спас, Медовый, у православных и грекокатоликов был несколько дней назад — 14 августа).
Это один из 12 самых больших церковных праздников в году, который называется Преображение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа.
Еще одно название этого праздника — Спас на горе. В соответствии с преданием, Иисус Христос вместе с апостолами поднялся на гору Фавор. Во время молитвы он неожиданного преобразился перед своими учениками: его одеяние засияло невероятной белизной, а голос с небес сказал, что он — Сын Божий.
Своим преображением Христос открыл апостолам свое предназначение. Когда Иисус вернулся к людям, то попросил их собрать яблоки, чтобы Отец освятил их. Праздновать Яблочный Спас начали в IV веке, когда на горе Фавор открыли храм, увековечивший Преображение Господне.
В народной традиции Спас символизирует праздник урожая, в этот день принято освящать в церкви дары природы: яблоки, сливы, груши, обжиночные венки, пчелиные соты. Также в эти дни в церковь несли мак, морковь, лук, коноплю-душицу, лекарственные зелья, в частности, базилик и бархатцы.
Хозяйки традиционно готовят выпечку с яблоками, запекают фрукты в духовке с медом и орешками и угощают лакомствами своих родных. Так как Яблочный Спас — разгар Успенского поста, поэтому все блюда должны быть постными.
Поздравления с Яблочным Спасом поздравления рассылают утром 19 августа, но сделать это можно и в течение еще семи дней после праздника — до 26 августа.
По традиции, «ФАКТЫ» публикуют популярные поздравления в стихах и в прозе с праздником.
Вже постигли яблука у нашому садку,
До нас прийшов жаданий другий Спас,
Збираємо, радіємо врожаю,
Щоб було що відкласти про запас.
І кожне стигле яблуко з врожаю
Життєву і магічну силу має
Його потрібно в церкві освятити,
Щоб надало воно нам сили жити.
У цей яблуневий серпень
Комори повні врожаю
Сонцем радісним зігріті,
Червоні яблука великі.
На долоньці у дитини
Сонечко лежить яскраве,
Біля яблуньок драбини —
В кошик яблучко духмяне!
Тож вітаю Вас зі Спасом,
Щастя зичу та добра,
Щоб серпневим поцілунком,
Теплою була зима!
Преображение, Яблочный Спас.
С праздником, все православные, вас.
Яблоки есть наступила пора.
Чистых вам помыслов, мира, добра.
У цей яблуневий серпень
Комори повні врожаю
Сонцем радісним зігріті,
Червоні яблука великі.
На долоньці у дитини
Сонечко лежить яскраве,
Біля яблуньок драбини —
В кошик яблучко духмяне!
Тож вітаю Вас зі Спасом,
Щастя зичу та добра,
Щоб серпневим поцілунком,
Теплою була Зима!
Преображение Господне —
Это и Яблочный Спас.
Пусть будут счастье и радость
В сердце и в доме у вас.
Будет здоровья побольше,
Будет достаток в семье,
Будут закрыты дороги
К вашему дому беде.
Хочу вас зі Спасом Яблучним привітати
І вітання найкращі передати,
Щоб були ви завжди ласкаві й здорові,
Мали по вінця палкої любові!
***
Яблочный Спас к нам в двери стучится,
Чтобы уют принести в каждый дом!
Пускай все хорошее с вами случится,
Чтоб жизнь наполнялась только добром!
Желаю семье вашей счастья большого,
И много погожих и солнечных дней,
И настроения только цветного,
Чтобы жилось вам еще веселей!
З літнім святом поспішаю привітати вас —
Настав день Преображення, Яблучний наш Спас!
І смакують яблучка старі і дітвора.
Я бажаю вам здоров'я, миру і добра!
Другий Спас — серпневе свято,
Час збирати врожаї,
Янтарем згасає літо…
Теплих зим бажаю всім!
Зі Спасом Яблучним вітаю від серця,
миру бажаю й добра,
Хай буде радісно, світла і Сонця,
Хай нам забудеться слово «війна».
С Преображением Господним,
Со Спасом Яблочным, друзья.
Пусть будет радостно сегодня,
И соберется вся семья.
Пусть нежным ароматом яблок
Все пропитается кругом,
Пусть настроение будет славным,
И вера бережет ваш дом.
Всех благ Вам и душевного тепла,
И пусть в Преображение Господне,
Наполнятся любовью все сердца,
И от проблем Вы станете свободны.
Здоровья крепкого я искренне желаю,
Пусть счастье дом заполнит Ваш.
Вас с праздником я поздравляю,
Чудесный, Яблочный сегодня Спас.
Солодкого щастя, приємної погоди,
Палкої любові вам на довгі роки!
Веселощів, здоров'я, терпіння і сил
Щоб Господь вас щедро поблагословив.
Пригощайтесь яблуками, люди!
Спас Яблуневий кличе нас!
І любов солодша буде,
І здоров'я буде враз!
Гарячий серпень, синій небокрай,
Духмяний запах меду і вощини.
Ми вдячні Господу за щедрий урожай,
І Спаський передзвін у небі лине.
Спасителю, прийми від нас уклін
За соти у бурштиновому соці,
Прийми молитву. Спаський передзвін
Воздасть хвалу врожаю в цьому році!
В летнее время, в благостный час
Праздник настанет — Яблочный спас.
С таинством этим поздравлю тебя,
И пожелаю здоровья, любя.
Пусть жизнь принесет свет и радость тебе,
Пусть трудных мгновений не будет в судьбе,
Пусть будет в достатке и дом, и семья.
С Преображеньем Господнем тебя!
По улицам гуляет прекрасный аромат.
О празднике чудесном он возвестить нас рад.
Спас Яблочный приходит с улыбкой в каждый дом,
Чтоб стало больше радости, добра и счастья в нем!
Всех вас с Преображением Господним поздравляю!
Без яблочек раздора жить вам всегда желаю!
Пусть мир и процветание очаг ваш охраняют
И все плохое прочь скорее прогоняет.
Друг друга берегите, лелейте и любите
И добротой и радостью со всем вокруг делитесь!
Пусть вам друг с другом в радости, согласии живется,
И пусть над вашей крышею всегда сияет солнце!
Є привід до радості сьогодні:
Преображення Господнє!
Поставши в сяючих шатах,
Господь тим, хто просить, дав надію.
І день цей, з давніх тих часів,
Сліпучим світлом осяяний!
Нехай входить свято в кожен дім!
Благословенними працями,
Молитвою, тихим торжеством,
І освяченими плодами!
І, світлим святом дихаючи,
Від суєтного сну прокинеться
Перетворена душа,
На світло Господнє відгукнеться!
Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о Медовом Спасе, который православные христиане в Украине отмечали в среду, 14 августа.
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