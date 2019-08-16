Яблочный Спас 2019: что можно освящать в церкви и как отметить праздник

Украина

Второй Спас — Яблочный, или Великий, христиане восточного обряда отмечают 19 августа (первый Спас, Медовый, у православных и грекокатоликов был несколько дней назад — 14 августа). Это один из 12 самых больших церковных праздников в году. Он называется Преображение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. В этот день в храмах после торжественной литургии освящают плоды нового урожая — фрукты и овощи. В церковь для окропления святой водой можно принести персики, сливы и груши, помидоры и огурцы, кукурузу и картофель, но больше всего у украинцев в корзинах будет, конечно, винограда и яблок. Плоды приносят на освящение для того, чтобы поблагодарить Бога за новый урожай, а потом их часть оставляют в церкви и раздают малоимущим. Благословлять же в храме первые плоды предписывают апостольские правила еще с конца III столетия. А Шестой Вселенский собор постановил освящать виноград и пшеницу.

Праздник же Преображения церковь приняла решение отмечать в память о событии, описанном в Евангелие.

В беседах с учениками Христос часто говорил, что ему нужно идти в Иерусалим. Уже направляясь в город, Спаситель сказал им: «Вот мы восходим в Иерусалим, и Сын Человеческий предан будет первосвященникам и книжникам, и осудят Его на смерть… и предадут Его язычникам на поругание и биение и распятие; и в третий день воскреснет». Чтобы подготовить апостолов к страшным испытаниям и укрепить их в вере, Христос через некоторое время после этого показал свое божественное величие и славу некоторым из учеников. Он взял Петра, Иакова и Иоанна, возвел их на гору Фавор и преобразился перед ними: «И просияло лице Его, как солнце, одежды же Его сделались белыми, как свет». В этот момент, как описано в Новом Завете, явились Моисей с Илией и стали беседовать с Христом. И вот облако светлое осенило их, и все услышали голос Бога: «Сей есть Сын Мой Возлюбленный, в Котором Мое благоволение; Его слушайте». Ученики в страхе упали ниц, однако Иисус и сказал им: «Встаньте и не бойтесь».

Традиции праздника

Пропустить церковную службу в двунадесятый праздник считалось большим грехом. Поэтому утром на Преображение в храм шли целыми семьями. Дома оставались только немощные старики. Несли на освящение корзины с фруктами и овощами, накрытые вышитыми рушниками.

А после литургии полагалось собраться всей семьей за столом. В старину праздничную трапезу устраивали в саду. Стол ставили под яблонями и накрывали белоснежной скатертью. Поскольку это время строго Успенского поста, никаких скоромных блюд, несмотря на величие праздника, не подавали. На Преображение устав позволяет есть рыбу и выпить немного красного или яблочного вина. Что же готовили на Великий Спас? Обычно хозяйки варили борщ или уху, тушили овощи, жарили или запекали рыбу. На десерт подавали пироги с яблоками, сливами, маком, а также мед, освященный на Маковея. В центре стола обязательно стояла большая глиняная миска с принесенными из церкви фруктами и овощами. С окропленных в храме плодов и полагалось начать трапезу. По традиции глава семьи произносил перед обедом молитву и раздавал всем домочадцам освященные яблоки. Съев по кусочку и запив вином, люди говорили: «Щоб садовина родила».

Кстати, яблоки и груши, освященные в праздник, сушили и сберегали до самого Рождества. Сухофрукты добавляли в узвар. Также старались сохранить со Спаса мак и пшеницу, без которых не обойтись при приготовлении кутьи — главного блюда Святого вечера.

Сразу после Великого Спаса начиналась заготовка яблок и груш на зиму. Работая в саду, наши предки благодарили Бога за щедрый урожай и с верой желали друг другу и в следующем году «в саду — рясного, а в полi — буйного». Традиционно на деревьях оставляли несколько плодов для птиц, потому что «Бог дає не тiльки для людей, а й на пташину долю i на всякоє диханiє». Селяне верили: если сорвут все яблоки, то «Бог покарає i наступного року нiчого не вродить».

А еще после Великого Спаса начинали сеять озимые. Священник окроплял ниву святой водой, и лучший землепашец первым бросал зерна.

Что нужно сделать на Преображение

Посетить праздничную литургию.



Освятить в церкви яблоки, виноград и другие фрукты и овощи (потом, надкусывая первое освященное яблочко, можно будет загадать желание).

Следует сходить на кладбище и справить поминки: помолиться о душах усопших родственников, раздать нуждающимся освященные фрукты. Можно подать записку с именами умерших для поминания во время панихиды в храме. Кстати, в старину украинцы накануне праздника приводили в порядок могилы близких. К крестам привязывали букеты цветов и колоски пшеницы.

Чего нельзя делать в этот праздник

Есть мясные и молочные блюда.

Напиваться допьяна.

Сквернословить и ругаться за столом.

Работать на Преображение крайне нежелательно.

В Украине существовал еще один запрет: есть до Спаса яблоки считалось грехом. Особенно строго этого правила придерживались женщины, у которых умерли маленькие дети. Ведь согласно поверью, если мать нарушит запрет, то ее малышам на том свете не дадут золотых яблочек.

Приметы праздника В народе считалось, что с этого дня начинается осень: «Прийшов Спас — пiшло лiто вiд нас». Если на Преображение дождя нет, будет теплая сухая осень. Если идет дождь, зима будет снежной, если жарко — в январе ударят сильные морозы.

Напомним, что через полторы недели, 29 августа, мы будем отмечать третий Спас — Ореховый, или На Полотне. «ФАКТЫ» подробно расскажут о традициях праздника и о том, что можно и чего нельзя делать в этот день.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о том, как празднуют Преображение Господне христиане западного обряда.

Фото в заголовке Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter