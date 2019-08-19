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Крымский мост им нипочем: в Кирилловку приплыли «гости» из Черного моря, а в Одессе завелся дельфин-тролль
В социальных сетях бурно обсуждают видео с резвящимся возле берега дельфином, внешний вид которого привел курортников в недоумение. Об этом пишет «Днепровская панорама».
Журналисты опубликовали видео из одного из мелитопольских Instagram-пабликов, запечатлено редкое для этой местности явление: беззаботно играющий в воде дельфин, фактически у самого берега.
«Хорошего Дня! … А вы видели когда-нибудь дельфинов так близко?» — написали авторы аккаунта.
Пользователи принялись вовсю угадывать, где мог резвиться дельфин: «Это коса по дороге на Бирючий», «Может быть и Кирилловка, мы в этом году трижды отдыхали на Бирючем и видели дельфинов, правда, не так близко — метров пять от берега», «В Кирилловке сейчас много дельфинов, слава всевышнему».
Некоторые пользователи засомневались, что такие дельфины водятся в Азовском море: «Это не азовские дельфины, а черноморские. У нас они меньше и круглее». Некоторые пользователи пошутили, что кадры засняли где-то на берегу океана, а не на Азове. Впрочем, авторы видео, вероятно, дадут ответ на предположения читателей.
Еще одни забавный факт с дельфинами произошел в Одессе, пишите 048.UA.
Очевидцы поделились видео, на котором дельфин на пляже 411 батареи подплыл близко к отдыхающим, и бросался в них рыбой.
Издание уточняет, что инцидент произошел 16 августа на 133 причале.
«Дельфин подплыл к отдыхающим довольно близко, и вел себя бодро и быстро. Он плыл возле людей, и кидал им рыбу. Щедрый дельфин, так сказать», — отмечают авторы новости. Они в шутку даже назвали его «троллем»
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», на Черном и Азовском морях начался «бархатный» сезон: пляжи переполнены отдыхающими, украинцы пытаются с пользой для здоровья использовать последние летние деньки, готовя организм к осенним перегрузкам.
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