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В Бердянске сняли потрясающий закат: сеть в восторге (фото)
В сети показали фото удивительного заката на побережье Азовского моря 18 августа в Бердянске Запорожской области. Фото опубликовала в Facebook одна из жительниц Бердянска. Недавно в сети показали видео вечернего побережья Азовского моря в районе Кирилловки.
Пользователя сети понравились снимки и они восторженно о них отзываются.
«Необыкновенно! Здорово, что не поленились снять это!» — написала одна из них.
«Блестящая работа!» — добавил второй.
«Шикарное небо!» — написал третий.
Как писали «ФАКТЫ», ранее в сети показали фото прекрасного восхода Солнца в курортной Кирилловке.
«Прекрасное рядом, стоит только посмотреть вокруг. Встретить рассвет, наблюдать закат, не на картинке, в живую, слушать шепот волн, вдыхать аромат моря, только ради этих ощущений стоит летом приехать на Азовское побережье», — прокомментировала фото одна из пользователей.
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