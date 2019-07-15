Красота: вечернюю Кирилловку сняли с высоты птичьего полета (видео)

Украина

Популярный азовский курорт Кирилловка, на пляжах которого в этом году яблоку негде упасть, вечером выглядит тихим и спокойным. То, что называют Кирилловкой, включает в себя несколько курортных зон — Федотову косу и косу Пересыпь.

Видео Кирилловки, когда уже пляжи пустынны, а вечерние заведения еще только открываются, опубликовал пользователь с ником Mi Dron4ik.

На ролике виден закат, играющий яркими красками, вдалеке — желтые поля, спокойная морская гладь. Любители ночных купаний еще остаются на берегу. Молодежь устраивает посиделки у костра.

Парк аттракционов оживает с началом вечера. Здесь все сверкает и переливается яркими огнями. Желающих побывать в местном Луна-парке много, но цены тоже немаленькие.

Ранее «ФАКТЫ» подробно описывали, во сколько обойдутся развлечения в Кирилловке и как организовано питание для отдыхающих в поселке.

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